去年工商鋪成交跌5成創新低　美聯：今年回升5%　寫字樓租金續跌

去年下半年受反修例所引發的示威活動影響，工商鋪成交放緩，美聯工商舖表示，受本地政治事件及中美貿易戰影響，成交量及租、售價急跌，其中工商鋪成交量更只有4,676宗，按年跌50.4%，創1996年有紀錄以來的新低紀錄；成交額僅1,037.4億元，按年挫55.2%。

料今年成近量回升5%

美聯工商鋪行政總裁黃漢成指，去年下半年買賣較上半年大跌40.3%，反映政治事件對投資市場影響甚大。不過隨著市場消化相關影響， 加上多國，包括美國聯儲局持續放水，預料今年工商舖租售會呈「先跌後穩」，全年成交量回升至5,000宗水平，按年升半成。

去年寫字樓成交宗數創紀錄以來新低

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去件下半年成交急凍影響，寫字樓市場全年成交僅得962宗，創紀錄以來新低；50大指標甲廈買賣更連續5個月錄得單位數。他預料今年寫字樓市場中，甲、乙級商廈全年成交價跌5%，租金則跌約5%至8%。不過市場即將有多個新盤推出，加上減價盤增加，預料今年商廈成交量升20%。

美聯工商董事陳偉志表示，去年工廈市場與大市一樣，均「先甜後苦」，下半年成交宗數顯著下挫，而全年工廈租售價更加倒跌收場，當中，工廈售價全年跌3.3%，租金則回落1.9%。