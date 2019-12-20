美聯及美聯工商舖盈警　料全年轉蝕　下半年住宅銷售活動大減

長達大半年的示威衝突，加上外圍經濟走軟，本港物業市場遭受重壓。美聯集團（1200）及美聯工商舖（0459）昨日雙雙發出盈利預警，其中前者預料截至12月底止將錄得淨虧損，而去年則錄得淨溢利約5,780萬元。

美聯集團發出公告，指根據截至11月底的未經審核賬目，公司錄得權益持有人應佔綜合淨虧損2,500萬元，主要由於全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊，令下半年本地住宅物業市場銷售活動較上半年大減，而即使旗下「美聯物業」品牌錄得盈利，但「香港置業」品牌之業務欠佳，構成淨虧損的重大部分。

非住宅物業成交價量齊跌

美聯工商舖亦同時發出盈警，稱截至11月底止，錄得淨虧損約1,200萬元，預料全年亦將由盈轉蝕，而去年全年則賺4,800萬元。公司表示，今年首11月本港非住宅物業之成交金額及成交量按年顯著下跌；而物業市場價格下跌，導致公司所持有之投資物業的公允值時錄得減值。

受反修例風波打擊，零售及飲食業生意遭受重創，將商舖市場拖入寒冬。美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至上月20日為止，該行錄得60宗街舖蝕讓的放盤（不包括劏場的商場舖），當中17宗（28%）放盤價低於買入價30%或以上；43宗（72%）放盤價蝕幅少於30%。