高力料全年樓價微跌5%　暫未見「武漢肺炎」疫情影響樓市

本港經濟轉差，失業率上升，高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢預料，今年香港的租賃市場，及投資動力將繼續放緩，她估計，本港普通住宅物業價格將下跌5%；豪宅則重挫1成。

她又指，中美貿易戰帶來的不確定性及失業率上升等，均令本港經濟有機會放緩，將拖累樓市。至於近日「武漢肺炎」疫情轉趨嚴重，她相信，2003年「沙士」後政府對防疫工作有經驗，暫未見市況會如當年的情況一樣。

她亦指出，中國資金管制令來港投資的買家減少，一旦豪宅業主放售，或需大幅折讓才可促成交易，因此豪宅市場將跑輸大市。

鄧淑賢（右）料今年本港普通住宅物業價格將下跌5%。（許世豪攝）

舖市方面，該行估計今年商舖租金將下跌16%，高力國際香港商舖服務董事吳凱寧認為，而二、三線街道的表現會較一線差，主要因為一線街舖仍吸引一些新來港的國際品牌承租，而且業主租金方面或更靈活，因不希望租戶會中途離場。

另外，該行估計今年寫字樓整體價格跌最多10%，租金則跌8%；不過受「去中環化」及經濟環境轉差等影響，核心區寫字樓租金走勢更疲弱，全年租金或跌逾13%。至於國際評級機構穆迪將香港信貸評級下調，該行認為此舉造成的心理影響比實際的為大。