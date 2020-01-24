【武漢肺炎】買家忙過年憂肺炎　50指標屋苑周末預約睇樓急跌四成

明日是大年初一，接著一連四日假期，部分買家及業主忙於過節及旅遊，而且本港出現新型冠狀病毒感染肺炎確診個案，買家睇樓意欲大減。利嘉閣報告指，全港50個指標屋苑本周末只有810組客戶預約睇樓，按周大減39.1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春4天假期二手屋苑預約睇樓情況冷清，而港股連日急瀉，料部買家或擱置入市計劃，導致未來一兩周二手交投表現受壓。

全港三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線急瀉，其中以港島區的跌幅較為顯著，按周急挫47.6%。代理指，受拜年活動及部分業主買家外遊影響，太古城未來四天的新春預約睇樓活動急挫，由於疫情沒有對區內造成影響，故此未見有業主擴大減幅。

馬鞍山錄新型肺炎確診 睇樓活動近暫停

至於新界區21個指標屋苑周末預約睇樓按周下瀉39.5%，利嘉閣馬鞍山中心分行楊震霆表示，傳統過年期間，二手氣氛例靜，加上區內出現新型肺炎確診個案，買賣及睇樓活動近乎暫停。楊震霆指，儘管區內有一定購買力，但現時買賣雙方都處於非常觀望階段，加上一手市場亦未見有大盤推出，料要待長假期過後，二手市況才會逐步改善。九龍區21個指標屋苑本周末則有340組客戶預約睇樓，按周急跌35.2%。