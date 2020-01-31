有按保公司停批600萬以上高成數按保　業界：涉未與銀行簽新協議

去年政府放寬按揭保險計劃，首置人士1,000萬元單位最多可以借8成，800萬元的則可借最多9成。但今日（31日）有本地傳媒報道，本港第二大按保公司昆士蘭按保（QBE），暫停批出新措施下的按保，暫時只批出舊制下，600萬元以下物業提供最多8成至9成的按保，換言之，目前市場暫時只有按揭證券公司（HKMC）旗下的按證保險公司，提供相關產品。

《香港01》就上述情況查詢業內人士。據了解，昆士蘭按保（QBE）主要因為未就新按保計劃與銀行簽定新的協議，「有新Policy（政策）推出就要同銀行重新簽Agreement（協議），公司（QBE）之前都有批過按保，但後尾銀行發現未簽Agreement，所以叫停咗。」

消息人士透露，現時已收到暫停審批的通知，亦未知何時重開，但相信與睇淡後市沒有太大關係，「如果睇淡就連其他（舊制）都唔做，始終有HKMC支持。」至於昆士蘭按保發言人回覆該報查詢時，表示未有淡出任何按揭保險業務，有意及有能力繼續從事這項生意。

有業內人士稱，情況或與QBE未與銀行簽新協議有關。（資料圖片）

利嘉閣：有銀行暫停轉介個案至QBE

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣稱，暫未有聽聞與簽訂協議有關。據她了解，QBE不是與本港所有銀行合作，但自1月10日起，陸續有與QBE合作的銀行透露，即使所轉介的個案，其信貸質素高，QBE亦選擇發還予銀行，「感覺不是咁想做」，惟向QBE查詢時，對方只稱「冇話唔做」。

她表示，公司是直接將客戶轉介予銀行，再由銀行轉介至按保公司，據悉，目前該批銀行暫時不會再將新制下的按保個案（MIP）轉介至QBE，唯舊制的MIP個案QBE仍能審批。

經絡：申請人應預留充足資金作首期

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，HKMC現時仍有為1,000萬以下物業提供高成數按揭，相信鑒於近日樓市氣氛轉弱及成交量下跌所致，按證公司對於高成數的批核一向謹慎，但銀行估價有機會隨之收緊，估價相差5至10個百分點，申請按揭之人士要多加留意及預留充足資金作首期。

曹德明補充，只要客人有充夠的入息證明、稅單和良好信貸及強積金紀錄，符合資格的個案亦可成功批出按揭貸款。料未來HKMC仍會積極處理高成數按揭申請，對使用高成數按揭的買家影響不大。