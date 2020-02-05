【武漢肺炎】貼街招賣樓　大圍金獅花園以「武漢價400萬」吸客

有「武漢肺炎」之稱的新型冠狀病毒疫情在港擴散，有人擔心樓市如2003年「沙士」般急挫，亦有人伺機入市。

樓市陷入膠著，代理就各出奇謀，希望吸引買家入市。最近記者收到由代理轉發的一張放盤街招，上面寫住大圍金獅花園1期一個266平方呎單位，以「武漢價400萬」，更引用股神巴菲特金句「別人恐懼時貪婪」，認為別人擔心疫情擴散的同時，亦是入市時機。

有人以「武漢價400萬」，推銷大圍金獅花園1期一個266平方呎單位。（網上圖片）

翻查紀錄，去年12月金獅花園1期F座低層02室，實用面積260平方呎，屬2房間隔，以425萬元易手，實用平均呎價16,346元。

中原豪宅大圍站盛薈第一分行經理趙國華表示，若果叫價400萬元屬「好吸引」，他指最近業主叫價有「放軟少少」，或可下調5%，但成交價介乎420萬元至430多萬元，暫時未見有跌穿400萬元的成交出現，相反金獅花園2期一個282呎單位，本月3日才以468萬元易手。

趙國華指，目前金獅花園1、2期有約50個放盤，入場費約在420多萬元至430多萬元。至於最近有代理透露，業主擔心疫情，未必願意讓準買家睇樓，他就指現時業主要準買家真的「夠實在」，價錢岩，才會願意開門讓買家。