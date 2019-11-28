政府放寬按保　利嘉閣：細價樓交投量連升5個月　金獅花園增10倍

政府放寬首置的按揭保險限制後，刺激二手成交增加，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，放寬限制後中細價及中高價銀碼的交投同時上升，相信隨著換樓鏈進一步啟動後，700萬至1,000萬元的中高價物業交投將有機會持續增加。

700萬以下交投佔近7成

他指，綜合土地註冊處最新資料，10月份全港共錄1,941宗價值700萬元以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記（2,852宗）比例近68.1%，較九月份約65.7%增約2.4個百分點，連續5個月上升，惟預期11月份變化幅度不大，主要因為放寬8成及9成按保後，同時惠及中細價及中高價物業，兩者佔比均有機會增加。

上月嘉湖山莊的交投量，亦按月升56%，錄得42宗登記。（資料圖片）

若以十大活躍成交地區作分析，上月樓市相繼浮現好消息，當中屯門區上月錄得171宗登記，較9月的145宗上升18%，繼續排名首位。至於升幅最大者為將軍澳區，上月共錄88宗登記，按月漲83%；而荃灣及元朗區亦分別大升60%及51%至96宗及125宗；另外，按月唯一錄得跌幅者為土瓜灣區，月內僅錄得69宗買賣，按月跌26%。

金獅花園交投量增10倍

以屋苑層面分析，在市況好轉之下，上月購買力大舉回流中細價盤身上，令十大熱門中細價屋苑買賣登記量大部分錄得倍數升幅；當中升幅最顯著者為大圍金獅花園，交投量按月大增10倍，由9月只有1宗升至上月共11宗；而東環、尚悅及荃灣中心亦分別錄得7倍、3倍及2倍的升幅。至於成交最旺、排榜首的嘉湖山莊亦按月升56%，錄得42宗登記。