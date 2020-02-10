美聯工商舖：甲級寫字樓租金按月再挫2%　金鐘跑輸大市　

美聯工商舖表示，本港社會運動逐漸緩和，惟「武漢肺炎」疫情不斷在港擴散，令寫字樓市場受到沉重打擊。該行在《商廈快訊》指出，一月份指標甲廈價格及租金按月分別再跌0.7%及2%，雙雙重返2018年初的水平，預料今季寫字樓租、售價仍受壓，最快今年中至下半年才可望回穩。

金鐘甲廈跑輸大市

報告指出，疫情影響下商廈交投持續減少，當中50大甲廈上月只有3宗買賣，是近2年次低的紀錄。至於商廈租、售價連續第7個月齊挫，當中近年升幅較顯著的金鐘甲廈，上月表現再度跑輸大市，售價按月再跌1.7%，是各區甲廈之中表現最差，最新平均呎價約31,411元，重回2017年底的水平；租金方面，上月該區甲廈租金按月挫4.1%，最新呎租僅62.4元，重返2017年中的水平。

「沙士」後甲廈成交急速反彈

若與2003年「沙士」時期比較，當年上半年甲廈售價及租金，分別跌約12.8%及15.8%，惟下半年市場回暖後，兩者均大幅反彈。成交量方面，03年上半年僅錄592宗商廈買賣註冊，較2002年同期下挫約16.5%，但疫症退卻後，成交量急速反彈。

疫情影響下商廈交投持續減少，美聯工商舖指，上月指標甲廈價格及租金按月分別再跌0.7%及2%。（資料圖片）

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，預計疫症短期內將凍結商廈買賣，首季商廈註冊買賣僅約150宗，或創下歷史新低。不過，他預計今次商廈的售價或難以像沙時期般大跌，因為疫症發生後內地已即時放水救市，令市場資金充裕，加上普遍業主持貨力強，不願意大幅減價平售。

他估計，首季甲廈租售價將跌5%，當疫症完結後，商廈市場可望迎來回穩，最快或於本年中至下半年開始。