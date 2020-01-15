世邦魏理仕：甲級寫字樓租金續跌最多10%　「去中環化」趨勢持續

受全球經濟風險因素升溫影響，加上本港反修例所引發的示威活動持續，本港甲級寫字樓市場租賃需求放慢，世邦魏理仕估計，今年整體擴張需求持續放慢，甲級寫字樓租金預期全年將下跌5%至10%，特別是中環區跌幅達10%；資產價格或下調至10%至15%。

去年寫字樓空置率急增

世邦魏理仕辦公樓執行董事駱應銘表示，去年寫字樓空置率在主要核心區攀升，大中環區空置率由2018年底的1.3%，升至去年底的3.4%，是2014年以來新高；大中環區寫字樓租金亦見按年下跌5.9%，創自2012年以來最大年度跌幅。

駱應銘指，今年非核心區、新建而更具成本效益的寫字樓空間將會受追捧，「去中環化」的趨勢令港島東空置率保持在較低水平，甚至支持租金水平按年增長6.4%，表現強勁，雖然估計整體寫字樓租金或下跌，但相信，港島東會有最多5%升幅。

寫字樓空置率在主要核心區攀升，其中大中環區空置率更升至3.4%。（資料圖片）

投資者積極收購酒店作「共居空間」

另外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，地緣政治緊張局勢，將繼續影響本港投資市場情緒，不過留意到有投資者積極收購全幢酒店，計劃將其改建為共居空間（co-living），因此去年全年錄得酒店成交額達83億港元，比去年同期增長24.8％。

他又預料，在尋求增值型投資機會和5G科技發展需求下，工業市場包括數據中心將繼續成為較活躍的資產類別。