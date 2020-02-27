發展局黃偉綸：三幅啟德商業地或改為住宅地　需考慮呢個因素

政府下年度推出6幅商業地，其中以中環新海濱3號用地最為矚目，該地盤可提供超過184萬方呎商業樓面，貼近同區國金二期（IFC 2期）的總樓面約195萬方呎，此外，屢次有商業地流標的啟德區，今年再有三幅商業地推出，涉近480萬方呎，而東涌56區用地，則可提供125.8萬方呎樓面。

發展局局長黃偉綸又表示，至於去年流標兩幅啟德商業用地、以及區內另一幅商業地，當局會檢討土地用途，包括考慮改為住宅用途，但是否轉變土地用途，仍需廂乎交通等問題。

黃偉綸表示，中環新海濱商業地皮以雙信封形式招標，考慮價錢的同時亦要考慮設計。（羅君豪攝）

黃偉綸表示，中環新海濱商業地皮以「雙信封」形式招標，考慮價錢的同時亦要考慮設計，因此價高者未必投得地皮。又表示會就設計建議諮詢海濱事務委員會，招標時會公開條件，不擔心透明度問題。

被問到今財年政府賣出的商業地，價格都較市場估算為低，他指政府不會賤賣土地，當局會隨行就市。又指，考慮到土地獨特性才用「雙信封」形式入標，強調不會廣泛運用，現金招標模式較穩妥及簡單。

提到近日市況轉差，會否擔心下年度未能達到12,900伙的私樓土地供應目標。黃偉綸稱，政府有合理信心，會持續推出土地供應，又指，今年潛在供應量逾1.5萬伙不算少，推地需配合長遠房屋策略。會配合私人發展、鐵路項目及市區重建項目等來不同來源。

他又希望，社會可以放開懷抱，給政府機會做「明日大嶼」研究，他表示尊重外界質疑，但希望做完研究後，由社會決定是否實行或有其他選擇，真正關鍵作決定是在2023至24年。