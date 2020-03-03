【新盤戰報】疫症令發展商延遲推盤　仲量聯行：定價或有下調壓力

疫情影響下，不少新盤都推遲發售。仲量聯行指，踏入鼠年後首四個星期，一手市場僅有兩個中小型住宅新盤推售，合共僅提供近40個單位，遠低於過去三年平均數目約530個。報告指出，新盤延遲推售，競爭加劇下，發展商新盤定價將面對下調壓力。

新盤定價面對下調壓力

該行表示，傳統上發展商傾向於農曆新年後推盤，以捕捉自聖誕節和新年起積壓的置業需求。因此，農曆新年後市場氣氛及銷情往往較為理想。仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示，發展商因新型肺炎疫情暫停推盤，今年樓市小陽春延遲。同時受本地疫情影響，潛在買家亦普遍採取觀望態度。因此在疫情憂慮消退前，預計住宅銷售將持續淡靜。

會德豐日出康城「OCEAN MARINI」最快本周開售，定價將參考近月成交。（翟梓謙攝）

回顧2003年沙士爆發期間，仲量聯行中小型住宅資本值指數於同年3月至6月下跌12%，主要是因為不明朗的市場前景嚴重打擊樓市氣氛。報告指，與當年沙士的情況相似，新型冠狀病毒疫情所造成的嚴重影響應屬短暫，而長遠來看，市場前景仍繫於本地住宅的供求關係及宏觀經濟形勢。

料今年中小型單位價格跌至少一成

仲量聯行大中華區及香港研究部主管黃志輝維持中小型住宅價格於2020年下跌10%至15%的預測不變。又指，現時疫情導致下行風險增加，對疲弱的樓市來說可謂雪上加霜。預計樓價有機會進一步下跌，但需視乎疫情的持續時間及嚴重程度而定。鑑於市場前景不明朗及供應充裕，發展商或需在今年下半年推售大部份新盤時下調售價。