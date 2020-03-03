【零售嚴冬】四大核心區現689間吉舖破頂　銅鑼灣空置率達12.2%

新冠肺炎疫情衝擊下，零售餐飲業生意慘淡，商舖空置率持續上升。美聯工商舖（0459）資料研究部最新街舖調查顯示，今年1至2月四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）吉舖數目增至689間，整體街舖空置率達9.2%，較去年第三季分別增加207間及2.7個百分點，為該行自有紀錄以來新高。

美聯旺舖董事盧展豪分析，上述數據未完全反映疫情影響，目前舖市已進入超大型調整期，隨著零售企業出現倒閉潮及裁員潮，預期第三季核心區整體空置率將升至11.5%至12.5%，吉舖數目將上升至900個。租金方面，他料全年核心區租售價會跌約40%，非核心區亦會跌10至15%。

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舖市或重返2003年沙士時水平

美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，目前情況較沙士時期更差，疫情過後社會運動或捲土重來，長遠難以看到刺激經濟的誘因，對舖市前景悲觀，認為未來2至3年租售價會繼續拾級而下，或重返2003年沙士時水平。盧展豪補充，目前不少業主已分階段減租，惟對商戶的幫助僅為「吊鹽水」，因實際生意大減，他們對零售前景失去信心，部分只願意續短租，欠租情況亦嚴重。

銅鑼灣空置率最高 本地消費逆市升

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，在社會事件影響下，訪港旅客減少及本地消費意欲下降，導致不少商戶結業。在四大核心區中，傳統旅遊區情況較為嚴重，1至2月銅鑼灣的空置率最高，達12.2%，有約133間吉舖；中環及尖沙咀空置率分別為11.8%及10.9%，各有170間及167間吉舖；集中本地消費的旺角則有219間吉舖。空置率為6.4%。

美聯工商舖指出，四大核心區內多條街均出現逾10間吉舖。

當中「重災區」為尖沙咀加連威老道，錄得29間吉舖為四區之冠，空置率達27.1%，其次銅鑼灣謝斐道有23間吉舖，空置率為32.4%。

行業方面，餐飲店舖結業最嚴重，半年間淨減62間，服裝類則減少49間，遊客相關的珠寶、藥房、化妝品商戶數亦有雙位數跌幅。至於本地消費如美容及理髮店舖則逆市上升，半年增加19間，主要因租金跌令樓上舖商戶轉租街舖。