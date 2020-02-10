【零售嚴冬】周大福逾40分店停業　謝瑞麟要員工放無薪假或年假

本地示威活動稍為減退，卻又遇上武漢肺炎大爆發，在訪港旅客激減下，零售業走進嚴冬。為抗炎兼減省營運成本，零售商包括周大福（1929）、謝瑞麟（0417）及六福珠寶﹙0590﹚等，均借勢調整店舖組合，個別分店暫停營業及縮減營業時間。

記者走訪油尖旺區，發現謝瑞麟至少有8間店舖暫時停業，集團回應指受影響的前線及後勤員工，將安排放無薪假或年假；周大福分行亦有至少5間分店「落閘」，集團回應查詢時指，港澳目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間，至另行通知。

謝瑞麟旺區至少8間店 暫停營業「抗疫」

記者發現，老牌珠寶商謝瑞麟（0417）位於尖沙咀美麗都大厦分店今日﹙10日﹚已「落閘」，並張貼告示，指該分店即日起暫停營業。通告解釋，為配合全城抗疫，公司採取相應預防措拖，減低新型冠狀病毒對員工及客戶的威脅，部份分店將會暫停營業。通告又指，顧客有需要可以致電同區的柏麗大道分行。

記者再到謝瑞麟位於旺角區多家分店觀察，發現彌敦道有3間分店已拉上閘門，其中位於信和中心的謝瑞麟分店沒有貼上告示。據商場保安透露，該分店昨日仍有營業，惟今日起暫停營業，相信明日亦同樣暫停，未知有關安排直至何時。

謝瑞麟：暫時關閉16間舖 員工放無薪假或年假

翻查謝瑞麟官網顯示，集團於香港共有30間分店，旺角、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊旺區分店佔12間。記者按照官網的店舖資料，逐一致電這3個旅遊旺區的分店，尖沙咀店員稱該區僅有柏麗購物大道分行正常營業，營業時間提早至晚上7點關門。銅鑼灣員工則指該區只有銅鑼灣怡和街仍有營業，計及現場觀察所得，三大旅遊旺區至少有8間分店暫時停業。

《香港01》已就上述情況向謝瑞麟查詢。公司表示，為了進一步減少人與人接觸，同時配合營運效益，由即日起暫時關閉若干店舖，同時亦會安排足夠店舖於不同區域運作，受影響的前線及後勤員工將安排放無薪假或年假。謝瑞麟稍後亦在Facebook專頁公布，為配合全城抗疫，共16間分店將會停業。

周大福港澳40多間分店暫停營業

同業另一巨頭周大福亦有相似安排。記者發現，在周大福的油尖旺分行中，有至少5間分店暫停營業，有分行貼上告示稱，基於公共衛生和預防為首要考慮，分行由2月7日起暫停營業直至另行通知。

周大福珠寶集團發言人回應查詢時指，集團港澳目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間，至另行通知。同時已加強店內的清潔及消毒工作，每2小時進行清潔及消毒，希望在服務市民顧客時亦盡量減低員工和顧客受感染的風險，現階段集團並沒有裁員計劃。

據周大福的官網，截至2019年底，其香港共有91個銷售點，澳門則有17個銷售點，集團早前預料，2021財年港澳有40多個店舖租約約滿，計劃下財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。同時六福珠寶表示，即日起至2月底，將營業時間改為早上9時30分至晚上8時正。

莎莎港澳21家分店暫停營業

莎莎（0178）宣布，因應目前新型冠狀病毒肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上考慮到現時顧客消費需求減低，莎莎旗下香港及澳門特區20家莎莎分店及1家La Colline 專門店已暫時停止營業，而屯門卓爾居分店，亦將於2月17日起暫停營業，直至另行通知為止。

莎莎指，旗下分店未有發現任何新型冠狀病毒肺炎的確診個案，各分店將會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。集團將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，把受影響分店之員工安排至其他分店工作。同時，採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。