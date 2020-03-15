【肺炎熊市．拆局】全球股災港樓仍硬淨　「平行時空」背後的原因

新冠肺炎疫情蔓延至全球，過去一周全球資本市場進入「要錢唔要貨」模式──原油單日暴瀉30%，道指單日崩跌2352點，港股周五﹙13日﹚一度低開1789點。

市場恐慌情緒不言而喻，但本港樓市繼續「平行時空」。舉例而言，追蹤香港地產股的恒生地產分類指數，去年4月高見45821點後，反覆回落，昨日收報33300點，較高位累跌27%，技術上已步入熊市。反之，中原城市領先指數CCL最新報174.03，較去年6月創下的歷史高位194.48，僅回落11.5%，表現濟後。

又例如，在全球股市經歷「驚恐一周」後，周六﹙14日﹚開盤的日出康城Ocean Marini推售208伙，成功賣出187伙，套現逾15.9億！業界人士分析指， 全球股票市場大幅波動，但現時息口低企，樓市有剛性需求支撐，未必對本港樓市有即時影響。

溫偉明認為，本港樓價在現行樓市政策下仍十分健康。﹙陳嘉碧攝﹚

發展商：不考慮減價推盤

嘉華國際﹙0173﹚營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，近期股市波動僅為短暫性調整，主要受疫情及國家之間的協調影響，而本港樓價在現行樓市政策下仍十分健康，並以用家的剛性需求支撐，相對股市波動較少，雖然短期買家及投資者或會減慢入市，但僅影響成交量及去貨速度。

温偉明留意到，近期二手業主減價沽貨，不少傳統大型屋苑仍有承接，將軍澳新盤以貼市價開盤，收飛量不錯，可見疫情未有影響樓市剛需，短期價格或有微調，除非環球經濟當災，引致本港失業率勁升，否則長遠樓價依然企穩，故嘉華國際的推盤部署維持不變，亦不考慮減價促銷。

陳永傑表示，連日來買家出動覓筍盤，大量入場盤被消化，造價陸續回升。（資料圖片）

美國減息 資金或會湧入樓市「避險」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑同樣認為，新型肺炎疫情全球迅速擴散，引發環球股市下跌，影響投資氣氛，但對樓市的剛性需求影響不大。加上，美聯儲早前突然減息，市場憧憬該局下周將再度減息，利好本港樓市，部份資金或會湧入樓市「避險」。陳永傑續稱，連日來買家出動覓「筍盤」，大量入場盤被消化，造價陸續回升。

萊坊執行董事估價及諮詢部主管林浩文則指，近日全球股票市場大幅波動，短期未必對本港樓市有即時影響，因現時息口低企及購買力仍在。若疫情持續擴大而嚴重影響全球股市及經濟，將影響香港樓市的基礎。

就目前而言，他料上半年住宅市場會較為波動，下半年會漸趨平穏，全年一般及豪宅樓價會下跌一成，如疫情持續惡化及擴大，將影響下半年樓市，惟樓價大幅下跌的機會不大。