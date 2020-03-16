【豪宅租值】湖北富豪蟬聯「租值王」　直擊四叔李兆基白加道巨宅

經歷中美貿易戰、本地社會事件、以至最新的新冠肺炎疫情打擊，本港樓價及租金均見回落，最新公布的本港超級豪宅應課差餉租值，部分出現3%至4%的跌幅。

湖北富豪梁亮勝持有淺水灣道89號，繼續成為超級豪宅「租值王」；至於坐正成為《福布斯》2020年香港富豪榜首位的恒基地產（0012）創辦人李兆基，其山頂白加道35號屋的新居「李氏皇宮」，雖然未有最新租值，記者就率先到上址視察，發現建築物外圍已進行搭棚，似為入伙做最後準備。

淺水灣道大宅力保「租值王」地位

過去連續5年榮登超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，今年不負眾望，第6度成為「租值王」，不過租值按年跌3.6%，最新租值為1,301.4萬元，平均每月租值達108.45萬元。該大宅由湖北富豪梁亮勝持有，他是絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。

馬化騰大浪灣2萬呎大宅 租值排全港第2位

由股王騰訊（0700）主席馬化騰所持有石澳大浪灣道13號大宅，最新租值為1,245萬元，平均每月租值達103.75萬元，按年無升跌，位居第二位。翻查資料，馬化騰於2009年以4.8億元買入大宅，樓面面積近2萬呎。

「亞洲最貴洋房」Mount Nicholson租值排名前列

曾奪得「亞洲最貴洋房」稱號、去年榜單第四位的山頂超級豪宅Mount Nicholson 1號屋，今年其租值為955.2萬元，按年無升跌，排在第3位。據土地註冊處文件顯示，上址買家為離岸公司「巨勝控股」，董事為「東涌公屋住戶」周幼強，買家身分神秘。

Mount Nicholson可謂「租值王」的供應重鎮，1號屋﹙最前排﹚2016年成交價達10.08億元。﹙余俊亮攝﹚

至於Mount Nicholson的2號屋，其最新租值為773.28萬元，按年無升跌，登記買家為蔡奎（CAI KUI），其於2018年3月以13.99億元購入，當年曾刷新亞洲最貴洋房記錄，買家名字與龍湖地產主席吳亞軍前夫相同；至於由WONDER BENEFIT LIMITED持有Mount Nicholson 3號屋，最新租值則為791.16萬元，按年亦沒有升跌。

「超人」失首富之位 大宅租值跌近4%

失落首富之位的長和（0001）資深顧問李嘉誠，位於深水灣道79號的大宅，租值為927.6萬元，每月租值77.3萬元，較去年的963.6萬元跌3.7%，跌至第4位。

「誠哥」深水灣道79號的大宅，早於60年代已買入，耗時7年重建而成。

記者上周六到訪「李氏皇宮」，外圍已搭了棚。﹙梁鵬威攝﹚

四叔李兆基 「李氏皇宮」直擊

至於四叔山頂白加道35號屋、總樓面近3萬呎的「李氏皇宮」，記者上周六﹙14日﹚到現址視察，發現建築物外圍搭了棚，似正進行修繕工程。雖然政府仍未有其租值紀錄，但以其地段及面積推算，的確有望於未來取代淺水灣道89號，成為第一任「租值王」。

該豪宅之所以叫「李氏皇宮」，實情與「四叔」李兆基有關。恒基地產（0012）主席李兆基，一向「鍾情」分層戶，其位於中半山麥當勞道分層豪宅惠苑頂層單位，一住便住了近40年。而山頂白加道35號屋地的「李氏皇宮」於2018年5月獲批入伙紙，新居較惠苑的面積大近5成！

總樓面達2.67萬呎

李兆基幼子李家誠，於十年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。資料顯示，項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312呎及1幢5,925呎大屋，計及其他設施，包括有1個大泳池、16個車位及不少綠化空間，總樓面達26,758呎。

值得一提的是，項目豁免樓面高達31,572呎，總面積達到58,330呎，發水比例高達1.18倍。四叔等曾於2013年就項目向地政總署補地價，涉及約3.36億元，目的是申請加建約2萬呎停車場及花園。李氏皇宮經「發水」後總面積近6萬呎。

本港主要富豪租值一覽