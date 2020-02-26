【財政預算案2020】重估差餉租值私樓平均跌1%　鋪位勁跌一成

受社會事件及新型冠狀病毒疫情影響，去年樓價出現下調趨勢，租金亦出現減幅。 財政司司長陳茂波今日（26日）宣布新一份《財政預算案》，同時公布重估的應課差餉租值。根據最新估算，2020/21年度的應課差餉租值平均下跌2.4%。私人住宅單位「罕見」出現跌幅，平均減少1%，當中十大屋苑中更有六個屋苑的租值出現下滑，將軍澳新都城減4%是最多的藍籌屋苑。此外，鋪位及商業單位的跌幅最大，勁跌9.2%，是2000/01年度後單年最大的跌幅。 差餉物業估價署助理署長葉百強說，今次是自2009/10年起，整體的物業市場應課差餉租值平均出現下跌，坦言：「都好多年未試過。」

全港住宅單位在重估應課差餉租值後，全部單位類型都錄得跌幅。（資料圖片）

2020/21年度的估價冊約有256萬個評估項目，涉及335萬個物業單位。

住宅單位租值全線下跌

根據估算，全港住宅單位在重估應課差餉租值後，全部單位類型都錄得跌幅，私人住宅單位跌幅介乎0.8%至1.5%，平均下跌1%，其中跌幅最大的，更是面積達1,076平方呎及以上的大型私樓單位。

反觀上一個財政年度，當時所有住宅單位都有增幅，當年私樓單位平均升幅更高達2.8%，而小型單位增幅更高達6.3%，惟今次卻錄得0.8%跌幅。

扣除寬減差餉措施後，私人小型單位平均每月須繳交121元差餉；中型則為671元；大型則要1,949元，較去年減4至12元。

住宅單位差餉租值平均變化

將軍澳新都城的重估差餉租值勁跌4%。（資料圖片／羅君豪攝）

十大屋苑六個現跌幅 新都城勁跌4%

以十大藍籌屋苑為例，去年的重估都有增幅。不過今次重估中，卻有6個屋苑出現跌幅，其中將軍澳新都城更勁跌4%，而太古城、康怡花園、杏花邨、美孚新邨亦有3%跌幅。而去年差餉租值升幅最大的港島南區海怡半島，已由去年的8%升幅，變成下跌2%。

至於其餘4個屋苑，則沒有變化。

十大藍籌屋苑每月差餉平均升幅

鋪位及商業單位跌幅最大，勁跌9.2%。（資料圖片）

鋪位及商業單位急跌9.2%

而非住宅物業的重估應課差餉租值一樣下跌，平均跌幅約4.2%，當中以鋪位及商業單位跌幅最大，勁跌9.2%，是2000/01年度後，單年最大的跌幅。

至於寫字樓及工業樓宇，則分別上升1.2%和1.1%。

非住宅單位差餉租值平均升幅

差估署：好多年未試過

差餉物業估價署助理署長葉百強說，今次是自2009/10年起，整體的物業市場應課差餉租值平均出現下跌，坦言：「都好多年未試過。」

他表示，今次較大的跌幅來自商舖，他解釋，遊客減少、市民購買力等都會影響商舖收益，從而令租金負擔能力調低，影響租金調整。

他又說，今次住宅的重估差餉租值下調「唔算太誇」。不過，他稱數字是以去年10月市況作評估，若對比實際情祝，受疫情或社會運動等因素影響，現時租金有向下調的走勢，故差餉租值有機會更低。

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