【差餉租值】羅素街名店搶舖潮「退燒」　BURBERRY店租值急挫24%

受反修例事件影響，零售市道去年下半年開始下滑，訪港旅客急挫，旅遊區名店的生意大受打擊。差估署最新公布的重估差餉租值顯示，尖沙咀及銅鑼灣一線街道多個商舖租值均錄得跌幅，其中位於羅素街38號金朝陽中心的BURBERRY跌幅最勁，租值急插近三成。

「名店街」租值下跌，有績可尋。銅鑼灣羅素街去年蟬聯全球最昂貴商業街，呎租為每年約2.14萬元，因位置優越，吸引不少奢侈品牌進駐。不過，隨著旅客消費模式改變，加上去年經歷社會事件打撃後，羅素街面貌已現變化，商舖最新租值亦下跌。

羅素街名店退租 BURBERRY租值勁跌24%

記者早前巡視羅素街一帶，仍然是鐘錶名店的集中地，太子珠寶鐘錶、英皇鐘錶珠寶及寶珀表行繼續䇄立，街尾Tiffany & Co.對面的Prada舖面則正進行還原工程。至於3間化妝店莎莎、卓悅及Colormix，卓悅已於去年12月退租，原址現為「吉舖」，街道另一端是珠寶品牌SWAROVSKI及絲襪品牌Calzedonia等店舖。

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羅素街早兩年租值無太大變化，惟不少舖位最新租值跌約一成。提早退租的Prada舖位原租金高達900萬元，據悉業主旭日國際計劃將租金大劈44%，最新店舖租值為6,480萬元，較去年7,200萬元按年跌10%。毗鄰的Burberry最新店舖租值為5,196萬元，按年跌24%。

羅素街三層的英皇鐘錶珠寶最新租值為1,824萬元，按年跌兩成。至於卓悅原羅素街分店月租約160萬元，據悉最新由金行租用，新租金減18%至130萬元，店舖租值為1,668萬元，同樣跌兩成。

「呎租王」絲襪品牌Calzedonia，去年2月斥75萬元月租殺入羅素街，以呎租1,875元鬥贏各大珠寶鐘錶店，最新店舖租值為684萬元，按年跌10%。SWAROVSKI店舖租值為1,344萬元，按年跌10%。同區京華中心5層巨舖由Victoria Secret以700萬元租用，店舖租值為9,636萬元，按年跌5%。

（01製圖）

尖沙咀吉舖湧現 名店租值挫逾一成

訪港旅客數字大減，另一重災區尖沙咀亦面臨「拍烏蠅」的命運。記者巡視時發現，廣東道及海防道一帶出現4間「吉舖」，情況罕見，而齊集多個國際品牌旗艦店的廣東道，兩間位於「當眼處」的巨舖Hermes及D&G封上圍板，正進行裝修。廣東道及北京道上的LV、Burberry、Dior及Chanel等，則未有太大變化。

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不過，隨著當區人流大減，商舖租值已稍稍起了變化，LV及Burberry店舖去年度租值仍逆市上升，LV最新店舖租值為1.89億元，按年跌10%；Burberry租值為6,492萬元，按年跌15%。Chanel最新店舖租值為1.1億元，按年跌10%。

鐘錶品牌PANERAI前年以月租300萬元續約，較原租約劈價三成，最新店舖租值為2,724萬元，按年10%。至於位於北京道1號的Dior租值則無變化。

毗鄰海港城表現亦失色，早前九倉置業公布，場內商戶零售銷售額去年錄287億元，急挫23%，單計下半年更勁跌45%，去年第四季商場租金收入則跌12%。