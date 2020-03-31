工商舖首季買賣註冊僅605宗歷來新低　料次季舖價續跌3成

新冠肺炎疫情蔓延全球，零售餐飲業現倒閉潮，對舖市打擊沉重。根據中原（工商舖）最新統計，今年首季暫錄605宗買賣成交，對比四個逆境時期包括沙士、金融海嘯、工商舖加辣以及去年的社會運動，本季成交宗數為歷來最低，並預料來季工商舖買賣交投會處於低位，價格下調幅度約10至30%。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，截至3月30 日，共錄得約129宗商舖買賣個案，總成交金額約31.77億元，分別按年下跌約37%及49%，按季冗減少約42%及33%。首季各核心區買賣個案跌幅驚人，其中旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣四區首季買賣成交較按年跌逾一半，銅鑼灣僅錄約2宗成交。

料第二季舖價續跌30%

舖位租務情況同樣嚴峻，首季暫時有約764宗成交個案，涉及總成交金額約8,005萬元，對比去年同期分別跌約34%及45%，按季宗數則上升約4%。他表示，舖位租賃自去年第四季起，租賃個案已跌穿1,000宗水平，相信短期內難有升勢。

他分析，舖市過去九個月處於低迷時期，今年疫情爆發，市民減少外出消費及用餐，對商戶打擊沉重，已陸續出現倒閉潮。預期今年上半年疫情未會完結，料第二季核心區舖租下跌約15%，非核心區租金則影響較少，料下跌約10%。至於買賣方面，舖價下滑不能避免，預計第二季會續跌30%，但隨著價格下調吸引投資者入市，成交量有望輕微上升。