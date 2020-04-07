【樓市疫境】失業率升令樓價下挫　仲量聯行：今年港樓最多跌15%

「新冠肺炎」疫情下，不少行業都生意轉差，失業率上升，令樓價回軟。仲量聯行報告指出，香港失業率一直與樓價有極大的關係，現時新型冠狀病毒疫情及社會事件影響下，本港失業率已升至九年高位，若持續上升將對樓價構成壓力。

隨著本港失業率於去年下半年持續上升，樓價則持續下跌

數據顯示，以1997年第三季至1998年第三季亞洲金融風暴期間，樓價下挫達50%，而失業率則由2.1%攀升至5.2%；另外，本港失業率於2000年第四季至2003年第二季期間由4.4%升至8.5%，樓價亦下跌30%。

隨著本港失業率於去年下半年持續上升，仲量聯行中小型單位資本值亦由去年7月高位下跌6.1%，同時失業率從去年6月的2.8％上升至今年2月的3.7％。

在主要行業中，零售、住宿和餐飲服務業受到的打擊最大，自2019年社會事件及最近新冠肺炎疫情爆發後，失業率在一年間由3.4％升至6.1％。仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示，目前失業問題主要集中在較低收入人群，對潛在物業買家的影響仍相對輕微。然而，隨著新冠肺炎擴散導致經濟活動暫停，對環球以至香港經濟的打擊將在所難免。

維持今年樓價預測不變

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，隨著香港衰退加劇，失率業上升將會部分潛在買家對置業卻步，令住屋需求減少，並令更多業主選擇出售物業，從而令市場向買家傾斜。鑑於疫情持續時間不確定，市場下行風險偏高，因此我們維持2020年樓價下跌10至15%的預測不變。」