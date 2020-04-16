高力國際料今年甲級寫字樓租金跌14％　承租步伐進一步放緩

本港經濟受挫，本港商廈市場受拖累。高力國際發布最新季度報告顯示，儘管按照預定的發展計劃，未來的甲級寫字樓供應有限，但由於市場充滿不確定因素，預計經濟增長及租戶承租步伐預計將進一步放緩，今年甲級寫字樓的整體租金或會按年下調14％ 。

報告提到，香港房地產專才需作好準備迎戰短期的市場波動，同時集中制定長遠策略以應對各方需要，包括正推行節省開支措施的租戶、期望挽留租客及簽訂長期租約的業主，以及於2020年料一直維持的低息環境下，冀於買家主導市場覓得收購良機的投資者。

高力國際商業物業服務總經理顏慧萍表示，核心商業區向來備受追捧的寫字樓空置率上升，今年的租金調整幅度亦因需求減少而有所增加，如屬流動資金穩健且具一定規模的公司，便可伺機物色租盤。

報告提到，機構性投資者取態猶豫，本港首季投資銷售額按年下挫90％至34億港元，目前的市場狀況料於2020年持續。高力國際資本市場副常務董事胡孝直表示，首季大部分交投都是來自本地私人投資者，他們將繼續保持活躍，期望藉此建立多元化的投資組合，亦會考慮另類的投資機會，但就折讓物業而言，預期買賣雙方在價格上會出現分歧，議價時間或會延長。