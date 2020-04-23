近期大埔白石角有多個新盤入伙，嘉華國際（0173）旗下嘉熙正值交樓期，記者早前隨同驗樓師賴達明（明哥）到達這個新盤供應重鎮，驗收嘉熙17座一個兩房單位，樓價約774萬元。

明哥認為，該單位有三大失分位，涉及供水、油漆及露台玻璃門，累整體僅獲77分，其中因水龍頭出現漏水，供水一項「捧蛋」收場。

浴室水龍頭漏水情況明顯

這個461呎的兩房單位，經明哥仔細檢驗後，發現最大問題落在浴室裡，水龍頭漏水情況明顯。「好少見花灑水龍頭兩邊都漏水！」現場所見，兩邊的水漬沿著牆身滴落到淋浴間地面，而地台的排水溝磚邊有隙縫，容易引致滲水，或令磚塊變色，明哥稱必須更換水龍頭，以及用防水掃口填封隙縫。

單位另一個位於廚房鋅盆的水龍頭，明哥則形容「設計好特別」，水龍頭標示左邊是冷水、右邊熱水，惟將控制桿向左轉卻得出熱水，與標示恰好相反，明哥解釋是設計問題，大致並不影響日常使用。

浴室亦有部分小瑕疵需要執修，如座廁水箱未安裝穩固，座廁供水喉的閘制面鬆脫，需要加固；浴室鏡櫃門過鬆須重新安裝，浴室門鉸亦有少許鏽跡。

+ 5 + 4 + 3

相關文章︰疫下失業高危行業 化妝品牌高層買完樓 再通知男友一齊供

玻璃有崩缺 陽光狂烈下恐爆裂

單位對正西斜，陽光照射下屋內「熱辣辣」，明哥檢驗客廳露台，留意到露台門有玻璃崩花，「如果玻璃有崩缺會建議更換，因為玻璃有機會因太熱而爆裂，應該是裝修工人不小心撞崩所致。」而部分較隠蔽的角落，如大廳窗外、浴室窗台及圍欄玻璃露台，則有不少水泥污跡，料為裝修時未清潔好造成。

大廳靠窗的牆面出現油漆脫落，明哥使用濕度測試機，檢驗會否出現外牆漏水問題，最終測試溫度為13.8度，屬20度以下的正常範圍內，濕度並無超標。但他表示，靠窗的外牆是較易「出事」的地方，下雨時容易有牆壁漏水問題，應特別留意。

+ 3 + 2

地板、石材及結構則獲滿分

另一邊廂，明哥以金屬棒敲打全屋牆身，沒有發現批盪有「空鼓」情況，地板、石材及結構方面獲滿分，但全屋的油漆造工有「美中不足」之處，天花及牆身多處油漆不平滑，出現收水裂紋，「沙眼」、刮痕、掃痕、「涙眼」及凹凸不平的地方，而走廊牆身，有一處油漆與補油顏色明顯不同，明哥形容手工較為馬虎，僅獲接近零的分數，指發展商須重新執油。

發展商嘉華國際回覆《香港01》查詢時指，交樓服務處已收到上述單位的售後服務跟進表，除部份需待工程物料項目外，清單內之其他所需跟進項目已經完成，並已聯絡業主驗收及確認。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com，我們會盡快與你聯絡。