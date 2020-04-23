【上車故事】化妝品牌高層自言「大女人」　買完樓通知男友一齊供

新型肺炎疫情令市道不景，新盤近日傳出不少撻定個案，這個時機選擇「上車」，需要勇氣！

從事零售業的Jasmine去年斥近800萬元購入白石角嘉熙單位，打算與任職餐飲業的男友阿迪齊齊供樓，共築愛巢。單位近日新近交樓，惟本港經濟「走樣」，兩人身處行業又正值失業率急升之時，在亂局中成為「供樓一族」，惟Jasmine慶幸自己於國際品牌公司工作，裁員機會較低，僅淡淡然道︰「呢個時勢唔炒人已經好好，買咗樓都無得擔心咁多，始終都要住。」

疫情蔓延全球，本港經濟受挫，失業率最新升至4.2%，創逾9年新高， 零售、住宿、膳食服務成重災區。打工仔飯碗面臨不保，自然減低買樓意欲，不少準買家甚至「縮沙」離場，擔心無法負擔供樓壓力。今年1月至今新盤市場已錄逾百宗撻訂。

「大女人」性格 先斬後奏決定買樓

Jasmine與阿迪同為90後，今年28歲，拍拖四年，已步入談婚論嫁的階段，買樓只因「傳統智慧」，「其實都唔心急買樓，不過媽咪話磚頭保值啲，加上我比較好彩，有屋企人幫手畀首期。」在多次抽新樓及到處物色後，Jasmine在未通知男友的情況下，便於去年5月「先斬後奏」購入價值770多萬元、實用面積約461呎的新樓。

「我份人比較『大女人』，買咗樓先同佢（阿迪）講，問想一齊住定將單位租出去，佢都無問題。」Jasmine是零售品牌的高層管理人員，阿迪則從事餐飲業初創，分別月入約5萬及2萬元，收入足夠供樓，組織一個小小家庭。

她透露，付約四成首期﹙約308萬元﹚，與男友再向銀行借約六成按揭，每月供款約1.9萬元，已經協議好女方會負擔六成供樓開支、其餘由阿迪負責，齊為愛巢出力。

從事零售業的Jasmine與男友成功上車，她無奈嘆道：「呢個時勢唔炒人已經好好，買咗樓都無得擔心咁多，始終都要住。」（資料圖片）

任職「高危行業」始供樓 不怕被裁員

肺炎疫情打擊下，零售、餐飲及酒店等行業首當其衝，不少打工仔面臨放無薪假、減薪及裁員等困境，恰巧Jasmine及阿迪也是其中的一群。她透露，近月任職的國際彩妝品牌生意額按年跌97%，前線銷售員工「無數交」，作為後勤人員的她亦陪感壓力，加上剛負起供樓的擔子，不敢隨意花費。不過，她不擔心被裁員，「大集團經營狀況都還好，細品牌就比較多公司炒人，隨非公司有好多冗員先會炒，如果唔係人手都係啱啱好夠用，唔會請人，亦唔會減人。」

零售市道慘淡，內地客全數消失，Jasmine以行內經驗評價，認為目前市況對服裝及鐘錶行業較不利，而彩妝品牌對女士始終是「必需品」，加上每約3個月便有新產品推出，產品周期性較短，長遠行業仍然「穩陣」。然而，隨著國際品牌將發展重心轉移至內地及澳門，香港零售市場規模難免縮少，明言「唔炒人已經好好」。

Jasmine透露，近月任職的國際彩妝品牌生意額按年跌97%，作為後勤人員的她亦陪感壓力，加上剛負起供樓的擔子，不敢隨意花費。（資料圖片）

疫情來襲 料樓價已見底

本港樓市長期高企，不少市民都因為錯失2003年沙士的低位良機亦「揼心口」，今年另一次疫症來襲，樓價或有進一步調整空間。Jasmine稱不怕「過早」出手買樓，又料樓價已經見底，「仲可以有咩比依家情況更差？但樓價依然企得硬。買咗樓都無得擔心咁多，始終未來都要住，至少層樓未低過市價。」

近日劈租潮殺入白石角，多個屋苑近月相繼入伙，嘉熙實用面積約248方呎的開放式單位，更以9,000元租出，租金回報僅2厘，創白石角租金新低水平。她原先曾考慮在結婚前，將單位暫時出租，但亦因此打消念頭，「暫時未急於要一齊住，遲啲再考慮點處理。」

近日他們新居入伙，兩人找來驗樓師賴達明（明哥）上門檢驗愛巢：

+ 5 + 4 + 3

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com，我們會盡快與你聯絡。