世邦魏理仕：本港寫字樓租賃需求放緩　中環店舖空置率升至15%

社會事件加上「新冠肺炎」疫情影響，世邦魏理仕認為，本港的短期前景未許樂觀，但當疫情受控，資金充裕、全球經濟漸回正軌，加上各國央行聯手寬鬆貨幣政策，相信本港經濟將有可能快速回穩，因此目前正是過去五至十年跟業主和賣家磋商的最好時機。

該行指，疫情持續發展及全球金融市場動蕩的情況下，甲級寫字樓租賃需求在今年首季進一步放緩。淨吸納量自2009年首季，再次連續兩個季度錄得負增長，今年首季淨吸納量錄得負46萬平方呎，是自2002年第2季以來的最低季度總量。

由於空置率上升，核心區的租金下降速度在2020年首季加快。大中環區租金降幅最大，租金按季下跌4.1％。由於「去中環化」活動減慢，九龍東及港島東租金水平分別下跌3.5％及0.9％。

世邦魏理仕表示，現時中環區店舖空置率達14.9％，在四個核心零售區中最高。（資料圖片）

一線街道空置率升至近9％

商舖方面，世邦魏理仕指，租賃市場活動幾乎停滯，部分零售商決定暫時或永久關閉實體店。 一線街道整體空置率攀升至8.6％，為四年來最高。中環的空置率達14.9％，在四個核心零售區中最高。

今年首季商舖租金跌幅加劇，街舖整體租金較去年同期下降10.3％，超越去年第四季度按季跌9.7％的幅度。人流急劇下降令商場整體租金按季跌5.6％。

診所、醫療中心尋找擴張機會

世邦魏理仕商舖資深董事溫運強預料，消費者和零售商的信心在未來數月將保持疲弱。然而主力日用品銷售的零售商需求將保持穩定，位於民生區的商舖將相對較為不受經濟衰退的影響。由於街舖和寫字樓之間的租金差距縮小，可能會吸引一些金融和保險公司進駐街舖以服務零售客戶。

不過，基於本港對醫療服務的需求不斷增長，診所和醫療中心也會在專門而設的房地產項目及半零售物業中尋找擴張機會，當經濟開始復蘇，需求可能增大。