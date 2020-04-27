周末二手逾20宗成交創7周新高　一手錄逾150伙貨尾成交

地產樓市
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本港「新冠肺炎」疫情持續好轉，經濟活動開始恢復，樓市交投回升。據中原地產數據，十大屋苑本周末共錄得22宗成交，按周增加5宗或29.4%，創2月底以來7星期新高，各個區份表現平均，當中9個指標屋苑均錄得成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，市場氣氛改善，整體經濟活動開始漸漸恢復，買家開始重拾積極，四出覓盤入市。

美聯：連續11個周末錄得雙位數成交

美聯則錄得約23宗買賣成交，較上週末升約9.5%，已連續11個周末錄得雙位數成交，更是連續3週維持於20宗或以上的活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，數據反映購買力湧現，樓市顯著升溫，亦令減價筍盤幾近一掃而空，加上業主信心回復，部份放盤議幅度收窄，與睇樓客「尋寶」的心理出現落差，故導致二手成交未能大幅攀升。

受「限聚令」影響，本月以來仍未有全新盤推出，惟周末一手仍錄約150伙貨尾成交。（資料圖片）

「限聚令」影響　本月未有全新盤推出

一手方面，受「限聚令」影響，本月以來仍未有全新盤推出，屬三年多以來首次。據市場消息，過去兩日則沽出約150伙貨尾。會德豐地產日出康城Ocean Marini，日前加推過百伙貨尾，最終沽出51伙；新地（0016）現樓項目白石角「雲滙」第一期再沽12伙兩房戶，發展商更新部分單位價單，個別加幅近2%。

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