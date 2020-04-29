十大屋苑本月錄275宗成交　創13個月新高　長假期逾千人約睇樓

「新冠肺炎」疫情好轉，樓市交投亦回緩。據中原地產數據，4月份十大屋苑共錄得275宗成交，按月增6.6%，成交量創出13個月新高；當中7個屋苑成交量增加，嘉湖山莊成交最多，錄得42宗；沙田第一城錄40宗。至於呎價方面，本月有6個屋苑呎價上升，升幅由0.1%至3.4%不等。

中原指，本周末十大屋苑合共錄得635組睇樓預約，按周增加12%，睇樓量屬近半年來新高，周末適逢佛誕及五一勞動節，4天長假合共錄得1,028組睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月中下旬疫情逐漸受控，業主普遍肯減價，議價較為容易，吸引買家重投市場覓盤入市，二手交投明顯回暖。

中原相信，疫情好轉將吸引買家重投市場，覓盤入市。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮就表示，由於「五一」長假大部分買家業主留港，刺激二手屋苑預約睇樓量造好。據數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,490組客戶於本周末預約睇樓，按周再增12%；4天假期則約有1,790組客戶。

美聯：睇樓量較復活節長周末增兩成

至於美聯則表示，4月至今（29日）十大二手指標屋苑共錄得261宗買賣成交，較3月份全月上升約6.5%，並創出13個月新高。

受到樓市氣氛趨旺的帶動下，二手屋苑睇樓活動亦見增加，本周末（5月2日至3日） 15個指標屋苑預約睇樓量按周升約5.7%，若連同佛誕及勞動節假期長周末合共4天計算，預約睇樓量更錄得約833組，較早前復活節長周末錄得的663組上升約2成。