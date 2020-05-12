一般人對土瓜灣的印象，相信是舊樓林立，但隨著更多舊樓重建項目落成，加上港鐵屯馬線新站將於明年通車，將為當區帶來新氣象。由新地（0016）及市建局合作發展的重建項目Downtown 38近日入伙，這個單幢式住宅主打小型單位，記者相約驗樓師賴達明（明哥）驗收其一房單位，看看麻雀雖小，又是否五臟俱全？

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露台鋪磚「美中不足」須扣分

這個一房單位實用面積304方呎，設有22方呎露台，客飯廳的開放式廚房呈「L型設計」，電器如雪櫃、微波爐設於玄關旁邊，雖使用微波爐時或影響大門開關，但明哥讚設計十分慳位。睡房沒有工作平台，可盡用所有空間，任職公務員的女業主斥約570萬元購入打算獨自居住，足夠有餘。

經明哥仔細檢驗後，直指結構造工上並無大礙，扣分位為「美中不足」的小問題，最明顯的是露台牆磚鋪砌不平直、掃口填縫闊度不一致，牆腳地磚有崩邊破損，以及牆磚有掃口隙孔須填補；大廳及房間牆身有油漆污跡。業主聽罷即追問是否不用執修，明哥認為相關問題不影響實用性，整體給予高達96分。

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讚淋浴間高架地台設計

明哥大讚浴室設計，沿屏由上而下都有防水膠邊，可避免門鉸邊出現滲水，明哥指原條膠的設計更令防水效能提高，堪稱「滴水不漏」。而淋浴間採用高架地台，四邊皆設有排水坑，沐浴時加快疏水速度，令浴室更乾淨企理。他又指，浴室的假天花使用較少見的鋁質百葉，雖然容易封塵，但方便進行檢查維修。

單位露台外望土瓜灣樓景，明哥稱露台門窗皆使用雙層中空玻璃，可有效隔音隔熱，形容該設計「幾揼本」，「好似保溫壺咁，隔熱之餘又可以保溫，同時兼顧採光度，唔駛咁多開冷氣，慳返電費。」

空間充足 夠一人居住有餘

業主年約三十多歲仍然單身，她對單位感到滿意，認為有足夠的居住空間，亦對發展商的交樓質素有信心，而屯馬線新站開通後，單位距離土瓜灣站及宋皇臺站僅數分鐘路程，故認為該區有發展潛力。她收樓後表示：「世界點變都好，最緊要有個『竇』，磗頭永遠都係最穩陣。」

發展商新地表示，已即時處理所提出的項目，有關執修工作經已完成，並已通知業主驗收，並會繼續保持優質的物業質素。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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