【屯馬線概念】土瓜灣樓價回落一成　區內代理︰仲有4球左右樓盤

新冠肺炎疫情有緩和跡象，增加買家外出睇樓意欲，港鐵屯馬線沿線物業更是「樓市焦點」之一。事關，屯馬線第一期通車後，沿線的啟德、馬鞍山物業交投量上升，即將於明年通車的屯馬線第二期，新增宋皇臺、土瓜灣兩個地鐵站，區內物業升值能力亦備受關注。

有區內代理表示，受到疫情打撃，土瓜灣至宋皇臺一帶樓價較早前高峰，顯著回落約一成，該區仍出現約400萬元左右的單位，在疫情持續緩和後，上周末睇樓價量按周增加約五成，反映買家積累一定購買力，長遠支持該區樓價。

在樓價高企下，去年5月土瓜灣榮光街的收購價每平方呎約1.8萬元，接近新樓樓價。（羅君豪攝）

新盤搶高同區樓價

近年發展商密密收購市區舊樓，加上市建局推出舊樓重建項目，增加市區住宅供應，土瓜灣舊樓密集，自然發展商爭奪之地。最新市建局有土瓜灣及馬頭角一帶有18個發展計劃，在樓價高企下，去年5月土瓜灣榮光街的收購價每平方呎約1.8萬元，接近新樓樓價。

高昂地價加上建築成本，新落成的樓盤價格也不便宜，例如新地（0016）及市建局合作發展的土瓜灣北帝街Downtown 38，最新項目28樓H室的一房戶折實呎價售3.05萬元，挑戰土瓜灣區內呎價紀錄。

區內二手屋苑價格亦呈上升趨勢，翻查該指標屋苑成交紀錄，上月底翔龍灣2座高層A室，實用面積367方呎，以687萬元成交，呎價約18,714元，而2019年1月屋苑同座高層A室，面積同為367方呎，以600萬元成交，即同類單位價格在一年半升約14.5%。

置高物業董事總經理林巍表示，隨著疫情持續緩和，該行上週末睇樓量按周增加約五成，反映買家積累一定購買力。（羅君豪攝）

週末睇樓量升約五成

呎價水漲船高，但置高物業董事總經理林巍表示，該區目前仍有約400萬元左右的樓盤，「冧心」（lump sum）叫價較平的主要新盤如迎豐的開放式單位，以及樓齡30至40年的舊樓單位，以每平方呎1.5萬至1.6萬錄得成交。

他續指，去年社會事件引致交投量大跌、今年首季成交量按倍數上升，兩個指標屋苑翔龍灣及傲雲峰每月均錄逾10宗成交，其中三分一為區內換樓客，隨著疫情持續緩和，該行上周末睇樓量按周增加約五成，反映買家積累一定購買力，長遠支持該區樓價。