經濟轉差需求下跌　仲量聯行：豪宅價格較去年第二季高峰跌近一成

「新冠肺炎」疫情持續，本港經濟轉差，本港豪宅市場在租、售需求俱疲弱的雙重打擊下，成交價及租金均下調。仲量聯行公布的《住宅銷售報告》，指本港豪宅價格較去年第二季的高峰期下跌8.6%；豪宅租金下跌5.8%，是2017年以來最大跌幅。

該行指，疫情及社會事件影響本港經濟前景，由於市況轉弱。願意提供折扣出售單位的業主較以往增加。以套利或重新分配資金。另一方面。租賃市場疲弱源於外籍僱員數目減少。

短期內豪宅市場面對更大壓力

仲量聯行指，外籍僱員為豪宅的主要租賃需求來源，本港去年下半年發生社會事件及今年爆發疫症，部分外籍僱員返回原居地；而且大部分企業不再以公司名義為僱員租樓，僱員以私人名義租樓便會傾向租金較實惠的選擇，令豪宅的租賃需求顯著回落。由於存在工作職位減少及經濟衰退的隱憂，本地豪宅市場於短期內將面對更大的壓力。

仲量聯行相信，部分樓盤由售轉租，租盤料 將逐步增加的拖累下，豪宅租金於短期內將面對更大壓力。（資料圖片）

仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示，豪宅市場向來較為波動，買賣的決定主要視乎市場氣氛。相反中小型住宅市場則主要受供求關係所帶動，因此在經濟不明朗的情況下，豪宅價格及租金將較中小型住宅市場面對較大的壓力。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，由於豪宅銷售市場放緩，部分樓盤由售轉租，租盤料將逐步增加；加上新盤落成量增加。豪宅租金於短期內將面對更大壓力。