美聯：首四個月「納米」新盤平均呎價逾2.3萬　按年增12%

本港「新冠肺炎」疫情有好轉，樓市交投回升。據據美聯物業數據顯示，今年首4個月一手新盤共售出3,209伙，當中實用面積300方呎或以下的「納米樓」，平均呎價逾2.3萬元，與去年同期「納米樓」，平均呎價約20,656元相比，按年升約12.3%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，與「納米樓」比較，今年首4個月實用呎價逾2,000方呎的新盤單位，平均呎價約26,669元，較去年同期約39,100元下跌約31.8%；逾1,000至2,000方呎錄約21,554元，按年跌約14.3%。

至於其餘的單位，包括逾300至500平方呎、逾500至700平方呎，以及逾700至1,000平方呎的平均呎價按年變化不大。

今年首4個月實用呎價逾2,000平方呎的新盤單位，平均呎價按年大跌逾三成。（美聯物業提供）

另外，若以不同的實用面積劃分，今年首4個月新盤售出的3,209個單位中，面積逾300至500方呎單位售出1,406個，佔約43.8%；其次為逾500至700方呎，錄782伙，佔約24.4%；而300平方呎或以下錄389伙，佔約12.1%；大單位則明顯較少，當中逾2,000方呎不足百伙，佔比僅3%。