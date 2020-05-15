安達臣道首置盤地截標　最少收8份標書　有發展商明言出價審慎

觀塘安達臣道涉及首置上車盤的地皮今午截標。據記者現場所見，最少收8份標書，獨資入標財團包括信置（0083）、華懋、佳明（1271）、中海外（0688）、嘉華（0173），以及由恒地（0012）、遠東（0035）、帝國合資財團，以及兩家背景未知的發展商。

佳明集團項目經理曾嘉敏稱，集團是獨資投地，了解到地皮風險較大，限價限呎，而且要以現樓發售，現金需要5年才可以回籠，考慮各種因素後，故此出價比較保守。

她補充，是次投地考慮到地皮適合發展商建築上車盤，即使擔心現金未能及早回籠，但仍對發展項目有信心。她又指，集團希望有更多地皮選擇，冀政府增加土地供應。

嘉華︰項目資金回籠較慢 出價審慎

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇指，是次獨資入標，項目屬於九龍半山大規模地皮，集團因應項目的條件、限制，並考慮資金回籠較一般賣樓慢，出價審慎。

根據賣地章程，是次首置項目需提供8折優惠，當項目獲批入伙紙後，政府會隨機挑選1,000伙作為首置單位，加上發展商要待首置單位公布售價後，才能公布項目餘下的私樓單位售價，意味不能出售樓花。

市場最新估值介乎約46億至71億元，每呎樓面地價約4,200元至6,500元。安達臣道地皮佔地約21萬平方呎，樓面地積達109萬呎，指定作私人住宅發展。