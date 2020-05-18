花旗：疫情下僅6%業主願減價一成或以上賣樓

「新冠肺炎」疫情下，雖然經濟數據轉差，但未見樓價大幅下跌，交投更有持續回升跡象。花旗銀行公布今年首季市民置業意向調查結果，探討他們於疫情前及疫情期間，抱持的置業取態，發現一成受訪者認為現時為置業理想時機，比例達9年來最高。

調查於今年1月及3月進行，分別訪問逾500名本港市民，結果顯示疫情期間，52%受訪者表示現時對置業非常不感興趣／頗不感興趣,，與疫情前比例相若；不過有57%受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例較疫情前顯著上升逾15個百分點，反映整體看淡樓市的受訪者比例上升。

近六成受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例較疫情前顯著上升，反映整體看淡樓市的比例上升。（資料圖片）

受訪者料今年樓價平均跌7.5%

是次調查亦以2003年沙士疫情下，樓價下跌10%為參考，訪問受訪者對新冠肺炎疫情下樓市走勢的看法。結果顯示受訪者預計今年年底比年初樓價跌幅中位數為7.5%，最大預期跌幅為10%，反映他們認為2020年新冠肺炎疫情，比2003年沙士疫情對樓市所帶來的衝擊稍為輕微。

僅6%業主願降價一成或以上沽貨

另外，一成受訪者認為現時為置業理想時機，比例達9年來最高；逾半受訪者表示現時非置業理想時機，但比例較疫情前下跌13個百分點；而疫情期間，持有物業的受訪者中，只有6.1%願意降價10%或更多以出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，結果反映受訪者在疫情前及疫情期間的置業意欲平穩，也許因為經歷過沙士疫情的考驗，業主面對疫情表現暫時較為冷靜，未有急於低價售樓；亦反映疫情未有對受訪者的置業或售樓計劃帶來太大衝擊，受訪者對樓市前景仍持觀望態度。