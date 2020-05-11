美聯工商舖：甲廈租金按月再挫4.2%　重返2016年中水平

「新冠肺炎」疫情下，環球經濟停擺，寫字樓租售價繼續尋底。美聯工商舖報告指，4月份指標甲級商廈租金按月再大挫4.2%，連跌第10個月，重返2016年中的水平；又表示今年以來甲廈租金已經挫12.8%，雖然本港疫情緩和，但中美貿易戰及本地社會事件大有捲土重來之勢，故對於後市持審慎態度。

報告指，寫字樓租售價繼續下挫，除了甲廈租金之外，甲廈售價按月也跌1%，雙雙自去年7月份起連跌第10個月。隨著甲廈下跌，過去跌勢較慢的乙廈，租售價跌幅也開始擴大。

美聯工商舖報告指，4月份指標甲級商廈租金按月再大挫4.2%，重返2016年中的水平＞（資料圖片）

當中，灣仔新銀集團中心及炮台山北角城中心，分別錄得10年新低及6年新低的租務成交個案，並拖累指標乙廈租金上月按月下跌1.3%，當中以灣仔按月下跌4.2%為跌幅最大。總計本年至今，乙廈租金累積下跌約4.5%。

個別企業開始欠租

報告提到，近期有個別寫字樓的租客開始欠租，當中包括一間大型的共享工作間營運商，其位於九龍及港島的部分辦公室據報已拖欠租金，若該營運商稍後遷出多個現有的據點，勢將加劇甲廈的空置率，令整體寫字樓租金有下行壓力加深。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，疫症緩和下預料商廈市場累積多時的購買力有望得到釋放，第三季的成交量或可望回升，但由於市場前景不明朗，故租售價格的走勢預計難以同步大幅回升。