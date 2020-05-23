Wetland 2期開售　莊生1400萬購四戶別墅戶　稱國安法僅短期影響

港版國安法殺到，市場關注會否影響樓市交投。新地（0016）推出的天水圍項目Wetland Seasons Park第2期今日﹙23日﹚首輪開售200伙，有換樓客斥約1400萬元，購入一伙4房分層別墅戶。

莊生︰有需要也要買樓

於天水圍區居住的莊生表示，是次買入四房別墅戶作換樓自住，他認為本港樓價以用家主導，目前樓價高企，惟現時供應少、需求大，加上利息低，有需要也要買樓。

中央擬推港版國安法，他表示不擔心政治因素，只會對樓市帶來短期影響，後市要視乎政府大方向，若無法解決房屋供應，樓價將繼續高居不下。

關生︰不介意天水園較偏遠

另一居於旺角的自僱人士關生則稱，是次入市斥約1,800萬元，買入一個四房複式單位自住，比較同期新盤，他認為市區樓呎價較貴，而該盤鄰近濕地，環境舒服及空氣好，不介意天水園較偏遠。

至於「港版國安法」將推出，他稱短期或有影響，但長期並不擔心。

首輪超購49倍

Wetland Seasons Park第2期早前收約1萬票，以今日開售200伙計，超額認購49倍，為今年收票最多的新盤，首輪認購超出第1期逾兩倍。

Wetland Seasons Park項目由8座分層住宅及6座別墅組成，全盤提供699伙，實用面積由282至1,272呎，間隔包括一房至三房戶，另設特色單位，項目關鍵日期為2021年7月15日。

Wetland Seasons Park第2期示範單位圖片︰