【The Campton】買家沈先生﹕對政治因素不太擔心　買樓要睇緣份

萬科香港長沙灣The Campton今日首輪開售188伙，收票7,200張，超購逾37倍。今早吸引多名買家前往樓廠揀樓。

林小姐稱國安法無問題，一般市民好守法。（黃舒慧攝）

首50籌的買家林小姐，以800多萬元購入2房單位作自住，認為項目價錢較低，「萬幾蚊呎」，而且地點方便。她認為國安法沒有問題，「一般市民好守法」。

另一位買家楊先生，斥逾600萬購入兩房單位作投資收租。他表示曾比較過其他九龍區的新盤，認為單位較「抵買」；又指出不擔心樓價波動，因為剛性需求強勁。

對於國安法及國歌法，楊先生坦言「都擔心既」，但長遠現金始終會貶值，故此買入單位保值。

買家沈先生稱，買樓自住要視乎緣份，與樓價升跌無關係。（黃皓琳攝）

沈先生﹕斥700萬元購2房自住

至於另一名買家沈先生斥資700多萬買入兩房單位自住，認為項目售價開價合理，對於政治因素，並沒有太多擔心。沈先生原居於深水埗，睇樓已經一段時間，有比較其他新盤，但認為買樓要視乎緣份。

The Campton一房示範單位圖片︰

The Campton兩房示範單位圖片︰

The Campton三房示範單位圖片︰

+ 3 + 2

項目位於長沙灣福榮街

The Campton位於長沙灣福榮街201號，共提供467伙，項目主打一、兩房單位，分別提供105伙及237伙，共佔全盤逾七成單位。另提供52伙開放式、56伙三房及設特色戶，關鍵日期為2021年5月31日。