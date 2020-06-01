【新盤混戰】六月逾3000伙新盤推售　兩鐵路項目成焦點

過去數月受「新冠肺炎」影響，新盤市場幾乎停頓。到五月疫情有好轉，發展商加快推盤步伐，定價吸引下，部分新盤首輪已沽清或幾近沽清。踏入六月，發展商承接五月份的推盤速度，估計六月有機會推售的新盤達7個，逾3,117伙登場，大部分均為中、小型單位.

六月有機會推售的新盤達7個，逾3,100伙登場。（01製圖）

當中規模最大為長實（1113）旗下，位於將軍澳日出康城第8期的「SEA TO SKY」，涉及1,422伙，以單一期數計，為近年半以來最大型新盤；項目共設3幢住宅大廈，以2、3房為主。

新世界（0017）及港鐵（0066）的沙田大圍站發展項目，第1期仍待批預售，兩座住宅涉783伙，戶型包括1房至4房單位；新地（00016）亦計劃於6月下旬推售屯門海皇路項目1期，項目第1期提供263伙，間隔由1房至3房戶。海皇路項目分為2期推出，第2期涉及406伙，均已獲預售樓花同意書。

陳永傑既本月一手成交2200伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，五月一手成交宗數逾1700宗，相信全月可達2,200宗一手成交，創一年新高。

他指出，剛性需求下，自住用途之外亦置業作對抗貨幣貶值之用，因此受國安法影響輕微，本月仍有多個全新項目準備推售，相信發展商開價會克制，料6月一手成交可維持2,200宗。