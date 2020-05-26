【新盤混戰】The Campton超額約36倍　半山捌號周四售68伙

「港版國安法」公布後，新盤繼續出擊。本周新盤至少推售近300伙，其中萬科香港的長沙灣項目The Campton今日截止認購登記，將於周三（27日）推售188伙，市場市場消息指，截至下午6時，項目暫收逾7,000票，超額約36倍。

項目早前加推第2號價單，涉94伙，戶型涵蓋開放式、一房至三房，包括19個開放式戶、17個一房戶、53個兩房及5個三房戶，實用面積251至761方呎，以最高折扣16%計，折實價由458.9萬至1,219萬元，折實呎價由14,900至19,585元，折實平均呎價17,083元。

英皇國際的中環項目半山捌號亦於周四（28日）推出68伙應市。（黃舒慧攝）

英皇半山捌號周四推68伙

英皇國際（0163）的中環項目半山捌號亦於周四（28日）推出68伙應市，英皇國際執行董事張炳強表示，項目展銷廳及示範單位自上周四起開放公眾參觀，當中不少人士來自港島區，主要為中環半山區內客，為方便上班，有意購入單位上車自住，亦有不少為分支家庭打算為子女置業，另有買家亦有意購入單位作長線投資，作收租之用。

項目早前加推第2號價單，涉38伙，間隔涵蓋開放式及一房房，上述單位皆連家具出售，實用面積由181至311平方呎，以即供最高6%折扣計，折實售價由497.8萬至1,083.6萬元，折實呎價由26,223元至36,225元。入場單位為6樓D室，實用面積181方呎，開放式間隔，折實售價497.8萬元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，項目首輪銷售反應理想，其中開放式單位接近沽清。（發展商提供）

利奧坊‧曦岸加推36伙

恒地（0012）大角咀利奧坊‧曦岸上周首輪銷售後，再宣布加推50伙，將於本周五（29日）推出36伙。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，項目首輪銷售反應理想，其中開放式單位接近沽清，反映市場對中小型單位需求殷切，故今天上載價單2號，並首度推出2房單位。

價單2號涉50伙，包括10伙2房戶、15伙1房戶及25伙開放式單位，折實售價由460.8萬至1,033.2萬元，折實呎價由23,024至27,013元，折實低於500萬元單位有18伙，個別單位定價輕微調整1%。

同系西半山羅便臣道豪宅The Richmond亦上載新銷售安排，將於本周五（29日）推售4伙實用面積219呎的開放式戶，折實售價介乎713.9萬至747.4萬元。