驗樓｜煥然懿居現兩米長空鼓批盪　明哥︰食食吓飯　恐有灰跌落嚟

不少香港人都望有個「安樂窩」，但香港樓價昂貴，每當有「較優惠」的房屋推出，單位均會被搶購一空。市區重建局上年推出本港首個首置上車盤「煥然懿居」，以市價六二折推出，受到不少市民青睞。

記者早前與資深驗樓師賴達明「明哥」，前往煥然懿居驗樓，驗收一個實用面積達404呎的一房連平台的單位，明哥指單位內部多處有問題，其中以「油漆及批盪」最為嚴重，更發現一條兩米長的空鼓批盪裂紋，增加剝落風險，「若果係尖的話，或者會整到頭。」

位於土瓜灣馬頭圍道的煥然懿居，距離何文田站及黃埔站約10分鐘路程，交通尚算方便，「80後」羅先生與太太斥520萬元購入煥然懿居，單位實用面積達404呎，一房連平台。羅先生形容抽到單位「好好彩」，但明哥檢驗後，100分滿分中扣足31分，其中油漆及批盪近乎零分，主要受累兩大風險！

位於土瓜灣馬頭圍道的港人首置盤「煥然懿居」，距離何文田站及黃埔站約10分鐘路程，交通尚算方便（梁鵬威攝）

風險一、客廳現兩米長空鼓批盪

走進單位，景觀開揚，有足夠自然光，予人第一印象不俗。不過明哥細看下，發現大廳天花板的油漆有兩道裂紋，分別長約2米及1尺，相信是空鼓批盪所致。

業主知道後，非常緊張的追問如何維修，以至問題的嚴重性，明哥稱，裂紋已有鬆批盪的跡象，灰水與牆身的黏力不夠，增加剝落風險。所以一定要「剷走」批盪，再重新執油。否則有可能「食食吓飯有灰跌落嚟，重則成塊5蚊銀咁大跌落去，若果係尖的話，或者會整到頭」。

另外，全屋不同的地方，都出現牆身油漆不平滑，有掃痕、淚痕、刮痕及污跡等。

風險二、鋪磚有問題 有機會傷及路人

明哥又發現，單位鋪磚較差，露台天花牆角有兩塊空心磚，以及浴室窗頂角現1塊空心磚，且有鬆脫跡象，一旦磚塊鬆落，便有機會「跌落街」傷及路人。

浴屏門設計有問題

浴室方面，明哥直指浴屏門設計有問題，門鉸位有缺口，門邊膠邊斷開及太軟身，故不能做到防水效果，長遠更有機會滲水，致門框發霉，甚至一不留神的話容易跣倒，「以前私樓都有好多（同類型的）設計問題，但而家好多新盤已經改良，人地已經做得好好」。

浴屏門鉸與膠邊有缺口，導致漏水。（梁鵬威攝）

執修問題逐格睇

+ 4 + 3 + 2

單位有不少修繕事項，不過明哥就大讚廚房「零執修」，質素不俗。

市建局：空鼓磚不涉安全風險 已安排跟進

市建局回覆《香港01》查詢，表示已收到業主提交修繕清單，主要涉及批盪、鋪磚和安裝浴具時等工程工藝的瑕疵而引致的情況，不涉及單位的質量問題。

當局稱，工程承建商於6月11日已進入該單位，根據修繕清單的資料，作進一步的詳細檢驗和安全評估，並確認各個修繕事項（包括露台的空鼓磚）不涉及安全風險，已責成工程承建商盡快跟進各修繕事項 (包括露台天花牆角的空鼓磚）。

承建商於6月13日已開始修繕工作，大部份事項預計最快在6月24日完成 ; 至於單位房間冷氣機的情況，工程承建商亦已檢查該部冷氣機的運作情況，並已通知電器供應商盡快安排維修。至於個別需更換的鋁窗玻璃，會盡快訂製，完成製作後安排更換。

家居特色：主打智能家居 管理費逾4元

作為本港首個首置上車盤，煥然懿居主打智能家居，所以每層垃圾桶垃圾的重量，都能透過家中的顯示屏實時知道。另外，大型垃圾桶備有自動感應的功能，業主不用碰到垃圾蓋，相對衛生。

值得一提，大廈管理費約莫4.3元一呎，有業主反映管理費較貴。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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