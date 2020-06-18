煥然懿居｜「80後」一抽即中　62折買到市區盤　竟既驚喜又後悔！

成家立室是人生大事，但生於香港，面對樓價及租金高企，不少準年輕夫婦雖能「成家」，卻難「立室」。今次上車故事主人翁羅生，已較其他人幸運，可以市價六二折購入由市建局發展的港人首置上車盤「煥然懿居」，一圓「上車夢」。

可是別人眼中的幸運，對羅生而言卻擾攘多時，更一度因首期不足等問題，考慮放棄這個難得的中籤機會，「年輕一群真係好絕望，我叫做好慶幸突然間抽到（單位），又有父母幫到我。」

「80後」羅生斥約520萬元，購入一個「煥然懿居」一房單位。（梁鵬威攝）

巿建局於2018年底，宣布推出本港首個首置上車盤項目──紅磡馬頭圍道的「煥然懿居」，向首次置業的港人提供450伙，並以市價「六二折」的折扣價發售，吸引一眾年輕準買家即搶購。翻查當時資料，項目超額認購逾45倍，申請者中八成屬「8、90後」。

「80後」、現年31歲的羅生亦是其中之一，當時他與太太正考慮結婚，由於另一半堅持在結婚當日才簽字，加上沒想過會「一擊即中」，因此他與太太分別只以單身人士身份入紙抽籤，豈料第一次申請便成功。回想當時得知心情，羅生坦言「有點驚喜」，同時亦「有點不知所措」及「好後悔」。

「煥然懿居」一房單位，折實約520萬元，首期50多萬元，連釐印費、律師費及雜費等，只需約80多萬元即可上車。（梁鵬威攝）

積蓄不夠應付 曾考慮放棄置業

「有點驚喜」當然是成功抽中單位，羅生購入的為「煥然懿居」1座中層A室的一房單位，折實約520萬元，首期50多萬元，連釐印費、律師費及雜費等，只需約80多萬元即可上車。至於為何「有點不知所措」，則因為要籌集資金。他們當時正籌備結婚，需預留30至40萬元作婚禮之用，過去的積蓄不足以應付，而且夫婦二人月入5萬多元，三分一收入用來供樓，還有家用、交稅、保費等，將來的財政負擔「都唔輕鬆」。

由於「婚總要結，樓總有機會再買」，兩人一度寧願先結婚，也不願為一間屋延遲婚姻，幸好最後得到父母借出首期及雜費的兩成，才成功上車。「如果問唔到（父母）借錢，就可能放棄買樓。多得父母經濟上支持，終於完成上樓夢。」羅生稱。

不過，由於羅氏夫婦已打算生兒育女， 憂慮將來有小朋友的話，沒有足夠房間使用，「後悔」一個難得的中籤機會，只能以單身的身份購入一房戶。

紅磡馬頭圍道的「煥然懿居」獲年輕準買家搶購，項目當時超額認購逾45倍，申請者中八成屬「80、90後」。（資料圖片）

慨嘆年輕人「好絕望」

凡事「有辣有唔辣」，與太太租任元朗村屋的他，現時分別需花費3小時及3小時半以上，來往元朗與沙田及觀塘之間上班，「我每日花十小時番工，再用4個鐘頭搭車，都已經14個鐘，返到屋企其實食飯、沖涼和瞓覺，已經要迎接第二日。」

置業前一直租住村屋，他形容「日子總要捱」，唯有等到機會上樓。而於市區置業的好處，正是不用再花費太多時間來回上班，有更多時間與家人相處。

作為「受惠」於港人首盤項目政策的小市民，羅生希望政府推出更多優惠措施，惠及大部分港人。他慨嘆現時的年輕人真的「好絕望」，「我叫做好慶幸係突然間抽到嘅時候，有父母幫到我，但有很多家庭想幫都愛莫能助，又或者大學畢業出嚟，其實大家都知入息中位數係幾多，可以追得到樓價咩，我就覺得不可能！」

對香港前景感關注

成功安居樂業，但過去一年香港經歷大變，發生了持續逾1年的反修例風波，同時又爆發新冠肺炎疫情，近日再有「港版國安法」立法，牽動不少港人的心，都令羅生對前路感到不安，與不少人一樣泛起移民的想法。

羅生在慈善機構擔任危機管理的工作，相對穩定，故不太擔心失業問題，但政治上的問題，亦曾令他考慮與太太移民到其他地方，如澳洲，美國、加拿大以及台灣等地。現在已經購入物業，若要出售需等待5年才可進行補地價，期間也不能出租，羅生笑言自己「更加難甩身」，短期內未有打算移民，但不諱言如果將來有小朋友，也希望他接受更好的教育，屆時移民或會再成為選項。

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