【首置上車盤】煥然懿居開始交樓　市建局委聘獨立檢驗顧問

市建局馬頭圍道煥然懿居，是本港首個首置上車盤項目，買家現已陸續收取單位。市建局行政總監韋志成在網誌中指，上周五（15日）市建局已將約100封成交通知書，以掛號信形式發出，寄予單位買家或其所屬的律師行，完成手續後便能預約簽收單位。 韋志成指出，市建局委聘多一家顧問，作為市建局和承建商以外的第三方的專業人士，為項目進行質素審查，顧問合共需檢驗超過500個項目，以加強質素審查。

電動升降晾衣架及「懿淨」洗衣廊。（市建局圖片）

韋志成指，煥然懿居各部份的規格，包括間隔、裝修等，均與市場上的私人發售住宅單位相若。他又指，項目的一房和兩房單位皆設露台，市建局在露台天花附設安裝電動升降晾衣架，較一般座地式的晾衣架更能善用露台面積。

韋志成續指，在設計時，市建局放棄實用性不高的裝修和設施，如住宅大堂的水晶燈飾等，避免入伙後由業主承擔有關設施的管理和保養支出。

韋志成（中）迎接首個家庭戶吳先生（左二）與吳太（右二）前來收取單位。（市建局圖片）

委聘獨立質檢顧問

韋志成說，相對於市場上其他私人住宅發展項目，一般只會由發展商及其建築顧問，與負責建造工程的承建商雙方進行驗收工程。不過，市建局委聘多一家顧問，作為市建局和承建商以外的第三方的專業人士，為項目進行質素審查。

他說，獨立檢驗顧問的檢驗，涵蓋住宅單位、平台及公用地方，合共需檢驗的細項超過500項。獨立檢驗顧問會為項目進行最少3次檢查，之後項目才會交予物業管理公司，為單位作最後的驗收和清潔，完成後便能交付買家。

編制數碼樓宇保養手冊

至於樓宇保養問題，韋指煥然懿居已編制成數碼樓宇保養手冊，並交由物業管理公司使用。物業管理人員可利用平板電腦內的程式，查閱不同設施的維修記錄，並編排定期維修保養計劃。

當完成制定公用設施的周年維修保養計劃後，每個單位內設的智能顯示屏便會顯示有關資料，業主可按下「通告／保養」功能，了解工程的時間表及工程狀態。