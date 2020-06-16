【多圖】長實日出康城SEA TO SKY開放三房示位　料兩日內開價

一手市場氣氛熾熱，長實（1113）旗下日出康城8期Sea to Sky推售在即，最新開放一個經改動示範單位予傳媒參觀。長實地產投資董事郭子威表示，首批推出單位不少於285伙，涵蓋兩至四房，料兩日內開價。

項目開放一個經改動的三房示範單位，以第2座50樓H單位為藍本，實用面積753方呎，客飯廳呈長方形格局，連27方呎露台。大門左側設一間儲物房，廚房為梗廚設計，可用明火煮食，全屋選用德國知名家電品牌。

單位有三間睡房，其中主人套房空間寬敞，擺放睡床後可三邊落床，並設特長衣櫃，窗戶外望藍塘海峽景色。

長實：新盤推出有助推動樓價

郭子威補充，項目開價後會開放示範單位予公眾參觀，並於翌日開始收票，定價將視乎項目質素，認為該區有完善的交通、商場配套及海景特色，料吸引換樓客。同區日出康城有不少新盤供應，問到會否影響區內樓價，他回應指，將軍澳區整體供應少，相信新盤推出有助推動樓價。

有消息指政府即將放寬限聚令，郭子威表示，項目將規定參觀客人以八人為一組，群組之間要有1.5米距離，並會加強售樓處的清潔，將視乎限聚令最新措施，再作其他安排。

長實郭子威表示，項目開價後會開放示範單位予公眾參觀，並於翌日開始收票，定價將視乎項目質素。（梁鵬威攝）

項目位於將軍澳康城路1號，由三座物業組成，提供1,422伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積434至1,077方呎，關鍵日期為2022年2月28日。