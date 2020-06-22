盛滙李根興：料下半年舖位蝕讓個案增　為撈底好時機

經濟前景未明，投資物業價格回落。盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，目前零售舖市低迷，惟疫情對舖市影響已經漸減退，最差時刻亦已經過去，又相信未來有投資者或未能守住舖位，料下半年蝕讓個案將增加，為舖市「撈底」的好時機。

他提到，追求穩定回報的投資者可入手民生區舖，特別是外賣店、超市、飲食等民生必需行業在疫情下表現不俗，認為民生區的舖價及租賃比較穩定。較有實力的投資者則可考慮投資核心區舖位，稱「跌得愈甘，愈要買」，看好其長遠升值能力。

第一集團：疫情令商業活動洗牌 工商廈仍有需求

第一集團董事魏深儀則表示，疫情令商業活動洗牌，不少零售品牌轉向網上發展，催生對倉存、直播工作室等的新需求；企業在疫情後轉變工作模式，令新式寫字樓追求更寬落空間，辦公室或拆散至不同地區，企業由核心區搬至新商貿區等；工廈需求亦趨多元化，如口罩廠、科技研發等。

集團近年購入長沙灣利洋中心及百麗大廈，魏深儀認為，疫情下業主願意減價，是買貨的好機會，而兩棟大廈將會改建成新式工廈，預計於2022年落成，集團未來會持續在各區物色項目，目標為總投資額介乎20億至30億元的項目。

莊太量：政治因素只短暫影響市況

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，本地零售自去年2月起錄得跌幅，相信在社會事件及疫情打撃後，市道已難以再大幅惡化，若本港稍後時間恢復通關，本港旅遊業及零售業可望出現反彈。近期港版國安法出台，他認為政治因素只會短暫影響市況，經濟活動始終會繼續，最快5年內回復，舖位亦會有租戶進駐。