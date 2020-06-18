美聯工商舖：今年首5個月甲廈價格挫12%　料年底前料「V型反彈」

經濟前景未明，工商舖交投受壓。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年首5個月核心區舖價按年跌近28%，為工商舖之中表現最差，甲廈售價按年亦跌12%。該行預期，隨著疫情緩和，下半年市場表現可望回暖，當中受惠中概股回歸的甲廈，租售價有望見底，並於年底前開始展開「V型反彈」，惟核心區舖價仍受制於全球旅遊活動未能完全快速恢復，相信下半年仍然反覆尋底。

受到疫情等因素的打擊，工商舖成交顯著下挫。綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處資料，今年截至6月16日為止，工商舖註冊量只有1,254宗，註冊金額約162.8億元，預計上半年只有約1,300宗，不但較2019年上半年的2,896宗大跌逾一半，更勢創下自1996年有紀錄以來的歷史新低。

甲廈有望率先迎來反彈

展望下半年，美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，由於疫症減退，近日政府已經放寬限聚令，下半年各口岸也有望開始局部解封，另一邊廂，美國早前推出無限量化寬鬆政策，支持資產價格，加上未來將有多個工廈及寫字樓新盤推售，這都對工商舖市況有利，故預計下半年工商舖成交量可望明顯反彈。

他又料，中概股未來將會紛紛回歸香港上市，對於本港作為國際金融中心的地位，將會得到進一步鞏固，若稍後本港恢復通關，這更會增加內地及海外投資者來港「尋寶」的意欲。此外，目前甲廈價格已經反映市場不明朗因素，加上累積跌幅甚大，現時核心區價格低殘，因此若後市回穩，甲廈有望率先迎來反彈，並預期價格於今年底前，有望開始展開「V型反彈」，並持續至明年初。