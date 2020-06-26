政府下季推2幅住宅地共160伙　中環商業地王以雙信封方式招標

政府公布現財政年度第二季賣地計劃，將推出西貢及大埔住宅地，合共160伙，為史上最少，連同港鐵（0066）將軍澳日出康城第13期項目提供的2550伙，合共提供2,710伙。計及政府首季推出1,580伙，上半年住宅單位涉4,290伙。

另外，政府將推出2幅商業地，包括位於中環民耀街的海濱3號商業地王及東涌第57區商業地，合共提供26.7萬平方米樓面面積。其中中環海濱地將以「雙信封形式」招標，同時評估價格及設計。

發展局局長黃偉綸表示，考慮到地皮為中環最後一幅地皮，項目一半面積須興建公眾地方，包括行人園景平台，以及連接新海濱及中環內陸，故採納「雙信封形式」招標，同時評估價格及設計，務求可符合經濟及社會效益。

測量師：地皮估值逾400億元

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，只有4至7個發展商或財團入標，除本地大型發展商外，大型中資都會積極參與，部份會以合組財團型式入標，或中標後引入策略性投資者。

他指，雖然現時不是出售大型商業地皮的好時機，但如成功出售，可增加市場信心。估計以「雙信封」形式招標的「流標機會較低」。不過，地皮估值較2020年1月份時估計的，低約18%，最新樓面地價約25,000至28,000元，地皮估值介乎404億至452億元，總投資約600至650億元；長期租金回報率約3至4%，資金回收期約25至30年。

他表示，採用雙信封形式招標，未必是「價高者得」，認為招標形式是可行，但設計及技術標書需公開透明，政府最好解釋中標的項目規劃及發展內容及中標原因，以釋除市場疑慮。