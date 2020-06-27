SEA TO SKY開售｜陳女士斥約8球購兩房︰環境幾好、價錢好平！

長實（1113）旗下日出康城8期SEA TO SKY今日（27日）推售462伙，以累收約12,896票計算，超額認購26.9倍。今早吸引多名買家前往樓廠揀樓，現場人山人海。

陳女士成功購入兩房，表示「好開心」。﹙廖雁雄攝﹚

陳女士︰價錢好平

家住銅鑼灣的陳女士對於成功購到單位，直言︰「好開心呀！」她斥約800萬元買入一座兩房單位，打算作投資用途，「睇中單位有海景，環境幾好，價錢好平」。

她指自己今次是第一次抽日出康城新樓，抽到4號籌，故亦揀到心頭好，雖然區內交通配套欠佳，但相信未來可能會有改善。她認為，此樓價較其他地方便宜，未來香港樓價走勢會「好啲」。

藍先生以約700萬元購買兩房單位。﹙廖雁雄攝﹚

藍先生︰未想好置業後用途

買家藍先生以約700萬元購買兩房單位，稱未想好置業後用途。另一買家Peter表示，以734萬元買入兩房單位，打算用來收租。

項目位於將軍澳康城路1號

SEA TO SKY項目位於將軍澳康城路1號，由三座物業組成，提供1,422伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積434至1,077方呎，售價由803.5萬至2,365.4萬元，折實售價624.8萬至1,845萬元，呎價17,059至23,558元，折實呎價13,648至18,375元，平均呎價16,275元。兩房入場單位為1座5樓G室，折實售價642.8萬元，折實呎價13,648元。

項目早前開放一個經改動的三房示範單位，以第2座50樓H單位為藍本，實用面積753方呎，客飯廳呈長方形格局，連27方呎露台。大門左側設一間儲物房，廚房為梗廚設計，可用明火煮食，全屋選用德國知名家電品牌。