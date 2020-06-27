中環地王估值逼近500億元　「雙信封」招標　分析料增加競投成本

政府下季度(7至9月)賣地計劃，包括推出中環海濱商業地王，並以「雙信封」方式招標，分析料增加競投成本。

該幅地王﹙新海濱3號地皮﹚毗鄰中環國際金融中心（IFC）2期，為中環僅餘一幅大型商業地。美聯測量師行董事林子彬指出，由於中環商業核心區優質地王供應非常罕有，而地皮更會以「雙信封」方式招標，入標發展商需分別提交設計建議書和價格建議書，故設計建議亦會影響中標，有機會增加競投成本，項目或非價高者得。

林子彬又指，發展商需分東座及西座，以梯級式發展，料發展為商業及零售為主，由於涉及樓面面積多逾161萬平方呎，規模龐大，若以每呎樓面地價30,000元計算，估值將達484.38億元，勢成新地王。值得一提，今年2月有市場人士估算3號地皮市值高達807億元，地王最新估值已大為縮水。

林子彬表示，這幅超級大型甲級地皮，銀碼及投資風險較高，故承接力備受關注，有機會吸引大型發展商及合組財團參與，用作長線投資。

中原測量師行高級經理吳庭琛則表示，中環海濱商業地地皮規模龐大，位處IFC旁，擁臨海景觀，叫座力十足，支持政府採雙信封制形式招標，對具規模的核心商業地屬好事，亦對區內未來發展及規劃好，估計該地每呎樓面地價40,000元。