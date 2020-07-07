筲箕灣都滙東月租3萬有找　裕泰興羅守耀：租金重返兩三年前水平

老牌地產商裕泰興旗下筲箕灣住宅項目「都滙東Grand Metro East」全幢招租，並委託美聯物業獨家代理，涉20個單位，以三房連套房為主，意向呎租約45至50元，月租料3萬元以內。

項目位於筲箕灣道363號，為一梯一伙設計，提供20個單位，包括19伙標準戶，實用面積632方呎，以三房連套房為主，亦有一個兩房連套房設計，另有一伙頂層複式戶，實用面積1,147方呎。裕泰興董事總經理羅守耀指，租金定價較同區同級項目便宜，料可吸引不少家庭客，公司10年前開始投資該項目，每呎地價僅數千元，即使租金回調，料回報率仍有逾10厘，每月租金收入達60至70萬元。

羅守耀續指，本港經濟在疫情前已見回調，住宅租金亦回落到兩、三年前水平，旗下物業過去一年並無加租，認為未來一、二年的經濟不會太好，料樓價將持平或微跌5%以內。不過，他形容，一、兩年淡市不會打擊公司對本港信心，料未來市場仍會向好，會維持公司「只放租、不散賣」的方針，待市況轉好時考慮全幢物業沽售。

裕泰興董事總經理羅守耀（右二）表示，本港經濟在疫情前已見回調，住宅租金亦回落到兩、三年前水平。（林樂謙攝）

裕泰興：主力收購及舊樓重建項目

裕泰興近年鮮少投地，羅守耀表示，集團過往主要與大發展商合作投地，惟目前小型發展項目不多，內地發展商加入競爭等，導致投地機會減少，集團會主力於私人市場收購，以及發展舊樓重建項目。

港區國安法通過，羅守耀認為，該法例對經濟復甦是否立竿見影仍是疑問，惟社會運動對整體民生及舖市影響甚廣，社會需要一個方法停止這種無了期的影響。問到會否擔心外國企業撒資，他指多間國內企業回港上市，更證明本港金融中心地位鞏不可破，外資投行以錢為上，不會輕易放棄大中華市場。