KOKO HILLS開售｜無懼疫情換樓　施小姐：近月股票有斬獲增信心

7月本港疫情轉差，加之經濟前景不明朗，但無阻買家入市信心。會德豐旗下茶果嶺新盤KOKO HILLS今日﹙11日﹚進行首輪銷售，推出165伙，折實呎價19,264至24,937元，折實774.5萬至1,773.7萬元。

準買家施小姐：不怕疫情令樓價下跌

準買家施小姐表示，過往沙士﹙SARS﹚受控後，樓價都回升，故不怕新冠疫情爆發會令樓價下跌，「我又唔驚，呢幾個月都唔係點跌，已經上返」，但她亦希望疫情盡快受控。

她又指，考慮各國放水，會令資產升值，加上「今年做定期都無息，所以想多數投資返樓，或者買股票，拎返個回報」。施小姐透露，個人股票投資有所斬獲，也有助買樓的信心。

她稱，現時在藍田區自住，買入新盤單位是希望換樓繼續作自住用途，希望能選到兩房單位，坐向東南，「現在住緊向西，唔想揀返西面，有西斜」。

呂先生陪同女兒，及她的男朋友林先生到場揀樓。（區嘉俊攝）

林先生：擔憂疫情進一步轉差

呂先生陪同女兒到場抽籤揀樓，女兒男朋友林先生指，現時屬「周圍睇下心態」，女友心儀新盤的示範單位，「睇完覺得幾靚、幾有興趣」。

林先生指，主要心儀兩房單位，買入作自住用途，現時主要擔憂疫情進一步轉差，會令樓價下跌，「黎睇樓嘅都好似唔係太踴躍」。

對於《港區國安法》推出會否觸發移民潮，令樓價下跌，他認為即使出現移民潮，亦不是所有人會賣樓，認為疫情才是樓價下跌主因，他們是考慮長居香港，故買入自住。