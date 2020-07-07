【新盤戰報】茶果嶺KOKO HILLS周六首推165伙　SEA TO SKY賣285伙

一手市場熾熱，接連多個新盤推售，會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS宣布，將於本周六（11日）推售165伙，包括一房至四房戶，折實平均呎價約20,800元。會德豐地產市務助理總經理陳慧慈表示，項目累積收票逾千張，示範單位參觀人次錄約2.5萬人次。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，該批165個單位中，有160伙以價單發售，包括10伙一房、93伙兩房、57伙三房單位，另有5伙四房單位作招標發售。銷售當日會分兩個時段揀樓，大手客及三房單位買家可率先揀樓，最多可購6伙，其餘一般買家最多可購兩伙。

本地確診個案增加，長實地產投資董事郭子威指，售樓處已即時加強消毒，售樓當日亦會分多組登記減少聚集。（發展商提供）

SEA TO SKY周六賣285伙

長實（1113）日岀康城SEA TO SKY同於本周六（11日）第三輪推售285伙，包括60伙兩房、205伙三房及20伙四房，折實售價由749.4萬至2011.2萬元，呎價由14,811至19,001元，市值約45.6億元。

本地確診個案增加，長實地產投資董事郭子威指，售樓處已即時加強消毒，客人必須配戴口罩及使用酒精搓手液，售樓當日亦會分多組登記減少聚集。