【樓價走勢】中原CCL報180.81　黃良昇﹕豪宅樓價跑贏大市

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，豪宅樓價表現持續突出，CCL（大型單位）最新報178.11點，按周升1.12%，創20周新高。近兩周計，豪宅樓價明顯跑出， 兩周累升2.35%，相反CCL（中小型單位）同樣連升兩周，但僅累升1.12%。相信短期內豪宅樓價繼續上升，支持整體樓價向上趨勢不變，相信將成為市場焦點。

樓價回升九周計，CCL（大型單位）累升3.47%，升幅是CCL四大整體指數中最大。CCL累升2.77%，CCL Mass累升2.74%，CCL（中小型單位）累升2.64%。

中原城市領先指數CCL報180.81點，按周升1.04%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.65點， 按周升1.11%。 CCL（中小型單位）報181.33點， 按周升1.02%。CCL及CCL（中小型單位）同樣連升兩周，分別累升1.31%及1.12%，兼同樣收復失地，追近最近九周的高位。

今周四大整體指數齊升，是樓價回升九周計，第五次出現，整體升勢持續。但近五周CCL三大整體指數波幅忽大忽小，走勢由連升轉為反覆。CCL及CCL（中小型單位）出現四升一跌，而CCL_Mass亦三升兩跌，樓價向上趨勢不變。

港島CCL_Mass報189.93點，按周升2.6%，升幅為35周最大，兼結束兩周連跌。九龍CCL_Mass報180.55點，按周升0.93%，結束三周連跌。新界東CCL_Mass報191.73點，按周升0.64%，連升兩周共0.74%。新界西CCL_Mass報164.59點，按周微跌0.01%。樓價回升九周計，港島累升4.36%，九龍累升3.43%，新界東累升2.79%，新界西累跌0.12%。

本周政府收緊防疫措施，對樓價的影響將於2020年8月上旬公佈的CCL才開始反映。隨著本地確診個案不斷上升，預期CCL短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢沒有改變，目標190點，預期今年秋季可達到。