港豪宅樓價有幾高？　萊坊﹕100萬美元只買到237平方呎

本港樓價長期都「貴得驚人」。萊坊發表第13份《財富報告》，發現本港豪宅樓價已經連續7年成為全球第2高，100萬美元（約780萬港元）僅可買到22平方米（236.8平方呎）豪宅。該機構更預料，即使樓價向下調整，相關排名都不會有太大變化。

排首位是摩納哥，100萬美元只可買入約16平方米（約170平方呎）。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文指，本港超級豪宅供應緊張，不過去年豪宅樓價升幅只有1.8%。受本港股市或受英國脫歐及中美貿易戰影響，今年普通豪宅樓價或最多跌10%，超級豪宅樓價則較穩定，按年持平或最多跌5%。

普通住宅最多跌10％ 視乎本港經濟增長

一般住宅方面，林浩文重申，今年最影響樓價的並非加息，而是本地經濟增長。由於近年入市的買家主要是打工仔，若經濟轉差但未有出現裁員潮，以及英國脫歐及中美貿易戰對股市影響細，樓價跌幅有望收窄，未必如目前預測般跌10%。

萊坊發表的最新報告指出，香港豪宅樓價之高，為全球第2。（余俊亮攝）

納米樓跌幅更大 負資產個案不會大增

不過若果經濟情況轉差，林浩文預料納米樓樓價或跌得更勁。他指出，雖然未來5年，200平方呎或以下的住宅供應，只佔整體供應4至5%，雖然該類樓盤總價不貴，但呎價較貴，而買家多屬首次置業或上車客，抗跌能力較差，或對納米樓衝擊更大。

金管局早前公布，去年第4季錄得262宗新增的負資產個案。林浩文相信，該批個案主要來自銀行員工，即使樓價再跌10%，負資產個案亦不會大幅增加。

賣地方面，林浩文指近日山頂文輝道及啟德商業地相繼流標，原因是發展商與政府之間預期有落差，若果政府不調低文輝道的底價，再流標機會大。